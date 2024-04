Ion Aramendi desvela lo que había dentras de la relación entre Kiko Jiménez y Laura Matamoros: "Me estaba gustando el rollo que tenían".

Supervivientes ha dado un vuelco con la última expulsión que ha dejado a todos muy sorprendidos. Laura Matamoros, después de las votaciones del público, tuvo que dejar Cayos Cochinos y regresar a Madrid después de un concurso que estuvo marcado por su relación con Kiko Jiménez.

Ambos fueron una de las grandes sorpresas de la edición, ya que no estaban entre los concursantes anunciados. Después de pocas horas de haber arrancado el concurso, la dirección confirmó la presencia de dos participantes más: Laura Matamoros y Kiko Jiménez. Estas dos nuevas incorporaciones irían directamente a Playa Limbo, un lugar en él que estuvieron en todo momento junto y, en ocasiones, acompañados por algunos de los nominados semanales.

La relación de Kiko y Laura fue espléndida desde el primer momento llegando a rumorearse un cierto romance entre ambos, lo que provocó varios enfados de Sofía Suescun, novia de Kiko. Sin embargo, en un punto todo se torció y lo que antes era una convivencia ejemplar, se volvió una situación de tensión y roces continuos. La situación amainó en la última semana de concurso, con ambos teniendo conversaciones amigables y volviendo al punto donde había estado en un principio.

La expulsión de Laura cortó por lo sano todo lo anterior y dejó a un Kiko solo en la isla y al que se le había ido su máximo apoyo durante este mes de concurso. Esta relación tan estrecha también encandiló al público, que estaba bastante intrigado por ver como avanzaba la pareja y si surgía algo más entre ellos.

Eso mismo es lo que pensaba Ion Aramendi, presentador de Gran Hermano VIP o Reacción en cadena y que está a punto de afrontar su próximo gran reto: presentar el regreso tan esperado de Factor X. El vasco fue preguntado por sus concursantes favoritos de esta edición de Supervivientes y no dudó en contestar sus preferencias. "Me estaba gustando mucho el rollo que tenían, hasta ahora que se ha ido Laura Matamoros, Kiko y Laura. Me parecía una pareja divertida y graciosa".

El presentador también quiso destacar el concurso de otros participantes y desveló el secreto de que su favorito era otra participante. "Mi favorita era Carmen Borrego, pero no sé qué ha pasado", señaló de manera irónica. También quiso mencionar a un excompañero suyo. "Apoyaba a Kike Calleja porque ha sido compañero y es amigo y me ha dado mucha pena que no esté. Y luego, evidentemente, Ángel Cristo es de lo más comentado del programa. Quién no quiere estar allí con él", sentenció el presentador.