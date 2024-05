Kike Calleja sentencia a Supervivientes con sus últimas declaraciones: "Te pillan seguro"

El hambre es uno de los mayores enemigos en Supervivientes, o si no que se lo digan a Miri y Aurah Ruiz que les acusaron de robar comida de la zona del equipo de grabación. Pese a los esfuerzos por ocultarlo, las concursantes fueron descubiertas y tuvieron que asumir la sanción correspondiente: estar nominadas.

A Miri esta fechoría casi le cuesta la expulsión, ya que llegó a la última votación muy empatada con Arantxa del Sol, que fue finalmente la que abandonó la isla. Este robo ha provocado algún que otro debate en los programas del corazón, que han visto polémica en la sanción o en los implicados. "¿Es lícito robar? ¿Robaríais en una situación de extrema necesidad como ellos? Yo sí, la cuestión es que no te pillen", explicaba Joaquín Prat en 'Vamos a ver'.

Kike Calleja, como exconcursante de esta misma edición tenía su respuesta clara. "Lo que pasa es que se dejaron la nevera abierta y allí por la noche no hay mucha gente, con lo cual que te pillan seguro", señalando que el riesgo que se corre es mucho ya que es muy fácil que cojan a los culpables.

Calleja, continuando con su explicación, quiso poner el foco en otro aspecto de este robo y es que no le parecía bien que las únicas culpables fuesen Mir y Aurah. "Me pareció muy mal que Blanca dijera que ella también había participado vigilando al equipo contrario para que no les vieran y, sin embargo, no le castigaran y castigaran únicamente a Miri y Aura".

"Colaborador necesario no es lo mismo que autor, hay que separar categorías", señalaba Isabel Rábago, dejando claro que Blanca Manchón no tenía el mismo grado de implicación en este tema que las dos que asaltaron la nevera. Antonio Rossi, por su parte, rebajó la tensión, destacando que no es la primera vez que ocurre algo por el estilo.

Alexia Rivas confirmó lo que señalaba Rossi. "No hay edición en la que no hayan robado. En mi edición Lola y Palito robaron una caja de galletas y aquello parecía un supermercado". Isa Pantoja, por su parte, también apuntó que es algo normal y lógico. "Vienen con tuppers de comida para los cámaras y eso tú lo hueles a kilómetros, y entonces todos robaríamos porque te ves en esa necesidad".