Nuevo rechazo de Ángel Cristo a Supervivientes: los motivos por los que se niega a participar en las pruebas

Cada vez son menos los concursantes que van quedando en Supervivientes. La asturiana Arantxa del Sol fue la última en abandonar Honduras rumbo de vuelta a Madrid. Ahora, cada detalle es importante y cuenta para poder llegar lo más lejos posible en el concurso y alzarse con el premio de ganador.

Los seguidores son conscientes de ello y quieren ver cómo los participantes se dejan la piel en cada prueba. Sin embargo, hay un concursante que continúa causando polémica en los retos que pone el programa. Ángel Cristo, que además de sembrar discrepancias entre sus compañeros, genera ciertas dudas entre los espectadores que siguen el programa a diario.

Desde los primeros días, el concursante se ha negado a realizar algún tipo de pruebas que son exigentes para su espalda. La dolencia que tiene le lleva a rechazarlas, algo que hasta los propios presentadores siguen sin entender. "Yo tengo que pedir disculpas al público porque esta prueba es muy exigente y no la puedo realizar debido a la dolencia que tengo en la espalda y pido disculpas y espero que gane el mejor. Yo voto por Arkano", explicaba el concursante.

"Bueno, tengo que contaros que el equipo médico de ‘Supervivientes’ en ningún momento ha desaconsejado esta prueba, pero Ángel ha decidido no hacerla", respondía de vuelta Laura Madrueño, que dejaba claro que el programa había visto que el concursante, si quería, podía realizar la prueba sin problemas. "No la hice el primer día y no voy a poner en peligro mi concurso". Ante esta negativa, a Laura Madrueño no le quedó más remedio que eliminarlo. "La organización me pide que estés eliminado de la odisea de Poseidón".

Bárbara Rey contraataca de nuevo

Después de las declaraciones que hizo Ana Illas, pareja de Ángel Cristo, atacando a Bárbara Rey y echándole la culpa de muchas situaciones negativas por las que tuvo que pasar su hijo, la vedette no se podía mantener al margen. En el último programa de Fiesta, Rey declaró en palabras de Pipi Estrada, el cual aseguró que le había dicho todo lo que iba a revelar durante una conversación de madrugada.

"Hemos sufrido tanto mi hija y yo por culpa de Ángel que solo quiero que nos dejen vivir tranquilas", asegura Estrada que le contó Rey, sobre cómo es la relación entre madre e hijo y si hay alguna forma de remediarla. Sobre el hecho de que Ángel esté adquiriendo fama por su participación en Supervivientes, explicó que no se pueden olvidar de donde salen. "Estos dos están ahí porque es el hijo de Bárbara Rey, que no olviden esto y que sean un poco más agradecidos".

También señaló que, pese a que tenga esa relación de odio con Ángel, no le desea el mal, todo lo contrario. "Cuanto más feliz sea mi hijo, más tranquila vivo yo, así no tengo que soportar la presión a la que me sometía económicamente", afirma, añadiendo qué gran parte de los problemas también surgen por lo que manipula Ana Herminia. "Su hijo está guionizado por Ana y ella marca los tiempos de esta relación", comentaba Estrada.

Por último dejó claro lo que pensaba después de las declaraciones de Ana y rechaza el posible acercamiento que se insinuó hace poco. "Esta mujer es la más falsa del universo y lo siento por mi hijo que lo va a pagar muy caro. Nunca he sentido tanta vergüenza como el día de la boda en televisión. Yo no he bloqueado a nadie, están mintiendo, a mí si me han bloqueado ellos, por lo tanto, que cuenten la verdad. Ahora mismo no siento ni frío ni calor, es como si mi hijo fuera otra persona".