Belén Esteban manda un mensaje a su hija con Jesulín con una foto: "Qué vulgar"

Belén Esteban sigue desarrollando su faceta de empresaria. La madrileña es un rostro más que conocido de la pequeña pantalla, pero desde que empezó su carrera como tertuliana, no ha dejado de diversificar su actividad hasta sacar su propia línea de gazpachos que han acabado siendo todo un éxito.

Sin embargo, la de San Blas no se conforma y ya prepara su vuelta al nuevo Sálvame. De esto y mucho más ha hablado la televisiva en la presentación de su último lanzamiento gastronómico, momento que ha aprovechado para hablar del problema de salud que padece.

Al margen de problemas de salud, la de San Blas ha concedido una exclusiva en la que se atreve a hablar de su matrimonio y su familia en su entrevista más personal. Incluso confiesa por qué no ha pasado por el altar con ceremonia religiosa de la mano de su marido.

Nueva etapa

Ni que fuéramos' Sálvame' cada día va pareciéndose más a Sálvame. El nuevo programa del corazón que presenta Fabricante Studios sigue sumando colaboradores a la causa. María Patiño, Belén Esteban o Kiko Matamoros son algunos de los clásicos participantes que volverán en este nuevo formato que, además se presenta en una plataforma novedosa.

'Quikie' será el nuevo canal que va a sacar la productora y con el que pretenden relanzar uno de los programas más queridos de la televisión y que la gente más demandaba. Habrá que ver si el experimento funciona, pero por el momento, los implicados en el proyecto lo están esperando con nerviosismo y muchas ganas. También se esperan alguna que otra sorpresa y conocer el equipo entero de colaboradores. Belén Esteban se ha puesto delante de los micrófonos para desvelar nuevos secretos del programa que van a lanzar en las próximas semanas. La de Paracuellos tampoco quería revelar toda la información, para mantener el misterio hasta el último momento. "Estoy muy contenta con mis compañeros. También estará Carmen Borrego de una manera que vais a flipar. No os cuento más detalles porque si no me cortan la cabeza", explicaba la colaboradora.

De esta declaración salía el nombre de Carmen Borrego, que hasta la fecha todavía no se había vinculado de forma explícita al programa. Es por eso que la hermana de Terelu ya se puede decir que va a ser una de las participantes de 'Ni que fuéramos Sálvame'.

Mensaje por el Día de la madre

La Esteban es muy activa en sus redes sociales, donde cuenta con 1,1 millones de seguidores. La de Paracuellos ha querido mandar un emotivo mensaje a Andrea, la hija que tiene en común con Jesulín. Mi mejor regalo eres tú. Nadie sabe lo orgullosa que estoy de ti. Cuantas bocas tienen que callar".

Un mensaje que ha recibido multitud de comentarios. "Esa niña es así de responsable por lo que le ha tocado vivir y no pq tu hayas sido tú un ejemplo de nada ni pq la hayas educado bien. Así que igual la primera boca que debería cerrar es la tuya". "No nos importa tu vida que fuerte y los pendientes q vulgar". "Me imagino que el regalo son ese plazo de pendientes bien guapos pero un pastizal de dinero. Muy humilde y muy de pueblo pero de boquita pa fuera"-