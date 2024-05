Isabel Pantoja, ahogada por las deudas económicas: "El gordo, que es de 1.800.000 € es el que acarrea todos los problemas"

Isabel Pantoja se encuentra inmersa en plena gira de celebración del 50º aniversario de su debut sobre los escenarios. La Tonadillera está cosechando grandes datos de espectadores y su público está de acuerdo en señalar que el espectáculo que ha presentado la artista está a la altura de todos estos años de trayectoria.

Sin embargo, hay una sombra del pasado que todavía le persigue. Así lo ha anunciado en 'Vamos a ver' el periodista Antonio Rossi. Según afirma, desde antes de entrar en la cárcel en 2014 ya tuvo problemas legales con Hacienda. "Hay de todo, el gordo, que es de 1.800.000, que es de febrero de 2014, de antes de estar en prisión, y es el que acarrea todos los problemas que tenía ya en aquel momento con la agencia tributaria y con el estado que ya todos sabemos cuáles son. Se llegó a un acuerdo con unos plazos que luego no se cumplieron".

Este es el principal problema, pero no el único. Pantoja también tiene otros asuntos que le lastran desde hace tiempo. "Hay otro embargo del 2015, del 2021 que han ido acumulando con la Agencia Tributaria. El último es del 2021, que corresponde con una cantidad de casi los 100.000 euros. La cuestión que se han encontrado no es solo los últimos, sino todo lo anterior que no lo movió, quitarlo ahora… Se están encontrando con un problema".

Rossi siguió explicando los problemas económicos de Pantoja, señalando algunas soluciones que puede tener a mano. "Puesto que son más o menos acordados las soluciones, sigue sobre todas sus propiedades, sobre el piso de Sevilla, las plazas de aparcamiento y sobre todo lo que tiene. Pensaban que iba a ser todo más fácil, no solo está complicándose, sino que están perdiendo algún comprador. Es condición para tener mejor calidad de vida para sanear las deudas y las cuentas. Lo de venirse a Madrid es por el deseo de irse, de vender Cantora. Ha visto varias cosas, hubo una de Pozuelo que le gustó bastante".

Por último, también señaló otra propiedad de La Tonadillera que podría ser clave en todo este entramado. "Hubo una parcela en la Moraleja donde el productor estaba dispuesto a hacer dos casas para vivir ambos. Esas son las opciones que han visto. La cuestión es que se está encontrando con todos los impedimentos que supone dejar esto a la mano de Dios durante tanto tiempo y tener tanta complicación con la Agencia Tributaria".