Hay quien dice que la edad es sólo un número. Ciertamente, en muchos casos, la edad biológica es muy diferente de la edad registral. Los años están ahí, pero no se sienten. Hay muchas mujeres de más de 50 años en espléndida forma que siguen cuidando su aspecto a pesar del paso del tiempo. Eso no significa desnaturalizarse, sino lucir lo mejor posible a cualquier edad.

¿Pelo de león después de los 50? No, gracias. Algunas mujeres aún pueden permitírselo, si mantienen su cabello fuerte y grueso. Pero en la mayoría de los casos, a esta edad, el pelo se adelgaza y se vuelve quebradizo, y optar por un corte de media melena puede ser la jugada ganadora. Se trata de un look fácil de peinar y muy versátil, que se adapta a todas las formas de cara y garantiza un efecto botox inmediato. El corte de media melena se puede peinar en muchas versiones que se adaptan al rostro haciendo que los rasgos sean más armoniosos.

La versión del bob es preciosa. No se trata del habitual bob estructurado, sino de un modelo más suave y desenfadado, un corte dinámico que da volumen al cabello y un aspecto más alegre. El resultado es un peinado suave y desenfadado que da un aspecto más fresco y casual. Este corte es fácil de mantener, ya que se puede dejar secar al natural, dándole forma eventualmente con un fluido ligero.

Otro corte de pelo con efecto rejuvenecedor es el shag, un peinado escalado diseñado para dar volumen al cabello. Las puntas se aclaran y el volumen se concentra en la parte superior de la cabeza.. Es el corte ideal para las que quieren jugar con los volúmenes y las longitudes y para las que les gusta un look capilar no fijado, sino desenfadado y desenfadado. Sigue siendo bonito incluso cuando crece, cuando se transforma en un bob deconstruido.

Por último, entre los cortes con efecto rejuvenecedor está el corte pixie, un clásico muy querido por las mayores de 50 años. Sharon Stone lo ha convertido en su seña de identidad, su fórmula secreta para detener el tiempo. Es un corte atrevido y rebelde, que roza suavemente la nuca y lleva mechones sueltos a los lados de la cara. En la versión 2023 es más corto y despeinado, menos fijado y más natural. ¿Cómo parecer más joven y atractiva? Con este corte contemporáneo y versátil que pone el rostro en primer plano, perfecto para las que quieren ser atrevidas.