Llevan desde ayer con sus tractores aparcados en el centro de Oviedo y no están dispuestos a dar marcha atrás si no hay un acuerdo firme. Los representantes de URA y USAGA se sentaban a la una del mediodía con el consejero de Medio Rural y esperan cerrar la jornada acercando posturas. Antes de entrar al encuentro con Marcelino MArcos Líndez, Borja Fernández de URA y Fernando Marrón de Usaga, expresaban que quieren compromisos, aunque hay cuestiones que no son competencia del Principado como la ley de Bienestar Animal o la protección reforzada del lobo. Las organizaciones pedirán a sus bases si continúan o no con el bloqueo una vez que termine la reunión. Fuera el ambiente se caldeaba por momentos y uno de los representantes sindicales bajaba a templar los ánimos. "La cosa va bien, están dispuestos a negociar, pero hay que mantener la calma", pidió ante los manifestantes que se concentraron en las inmediaciones de Llamaquique haciendo sonar con fuerza sus cencerros.