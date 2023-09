El pasado martes Patricia Pardo celebraba su 40 cumpleaños desde 'El programa del verano' con la triste noticia de la muerte de María Teresa Campos. Reflejando su generosidad y profesionalidad, le pedí a todo el equipo que no le felicitaran en directo para respetar así a la gran figura de la comunicación que se había marchado... aunque no fue así.

Tras despedir para siempre este programa, Patricia era sorprendida este sábado con una impresionante fiesta de cumpleaños que le organizaba su pareja, Christian Gálvez, y no ha dudado en compartirla por redes sociales para que sus seguidores no se pierdan ni un detalle: "Imposible explicar todo lo que viví ayer. La gente que nos acompañó sabe que no exagero. Por eso es tan difícil agradecértelo con palabras, @galvezchristian".

La presentadora de televisión le ha dedicado un precioso texto a Christian, agradeciéndole que comparta con ella algo tan valioso como su tiempo: "Encontrar a una pareja que te haga un regalo caro es sólo una cuestión material, pero dar con alguien que entregue su tiempo y su energía y que te conozca hasta el punto de hacer algo tan personal e impresionante como lo que tú hiciste ayer por mí, es un milagro".