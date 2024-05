En medio del complicado momento familiar que está viviendo, muchos de los amigos de José María Almoguera se han interesado por el estado dle hijo de Carmen Borrego en primera persona y es que, sin lugar a dudas, este enfrentamiento mediático le está pasandod factura. "Le he visto desmejorado. Me da la sensación de que no lo está pasando bien. Creo que es una situación muy complicada para todos. Los padres, aunque se equivoquen como nos equivocamos los hijos, son los pilares, son las fuentes, y al final hay que estar siempre con ellos" reconocía el colaborador de televisión Jorge Pérez tras haber coincidido con José María en las últimas semanas.