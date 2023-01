No hay fronteras para aprender a tocar la gaita

No hay distancias a la hora de enseñar ni de aprender, como explica el músico, gaitero y profesor Rodrigo Joglar quien, desde la casa familiar en el barrio de La Llavona, en Cabranes, imparte clases de gaita, tambor y acordeón diatónico tanto a alumnos presenciales como a los que están, no ya a cientos, sino a miles de kilómetros de distancia a través de su curso on line. "Tengo dos alumnos de Galicia, un chaval de México, otro de Argentina, otro en Lisboa, un inglés casado con una asturiana que vive en Sevilla y también un chaval de Israel", recuerda entre otros Joglar. Junto a su hermana Andrea, desde niños tocan, además de la gaita, otros instrumentos como la flauta, el tambor y el acordeón diatónico.

"Estudiamos el grado profesional de gaita en el Conservatorio de Oviedo, aunque los dos ya tocábamos varios instrumentos desde pequeñinos. Yo también estudié Pedagogía y luego hice un master de Intervención Socioeducativa. Cuando terminé me salió una sustitución en Nava en la Escuela Municipal de Gaita y allí trabajé tres años y, tiempo después de quedarme al paro, me animé a hacerme autónomo, ser mi propio jefe. Coincidió todo aquello con el empuje de las ayudas Leader para emprendedores, y me la concedieron para ese proyecto que lo llamé Enseñances de Música Tradicional Asturiana". Ese fue el punto de partida que le ha permitido desde 2016 hasta hoy, entre otras actividades, dar clase de gaita y otros instrumentos a particulares, tanto en el domicilio familiar de Cabranes, donde reside habitualmente, como vía internet a nivel internacional. Junto con esta actividad este músico y gaitero también da clases en Infiesto además de dirigir la banda de gaitas "La Kadarma", de Piloña, y codirigir también la Banda de Gaitas de Noreña. "Yo estoy al cincuenta por ciento en la música y al otro cincuenta por ciento en la docencia. Vivo en una zona con buenas comunicaciones y te plantas en un momento en cualquier sitio. Con el trabajo que tengo en Cabranes no hay volumen para sacarse un jornal, por eso hay que diversificar. Estoy yendo un día a Noreña, a dar clases, otro día lo dedico a las clases on line, y martes, jueves y viernes estoy en la escuela de nuestra banda de gaitas". En la misma está también su hermana Andrea, la primera mujer gaitera que logró alzarse con el prestigioso premio Mc Crimmon en Lorient en el año 2010. Joglar cree que se puede vivir y emprender en un pueblo, pero con matices, dependiendo de dónde y de qué. "En Cabranes hay mucho emprendimiento en los últimos 15 años y se ha cuadriplicado en alumnado en les escueles. Sí es verdad que el caso de Cabranes es muy particular, hay una población muy estacional, un porcentaje alto de gente que viene un tiempo y luego se va, son un poco más libres en ese aspecto", dice. Y añade: "En mi caso si, se puede, porque además de impartir clases aquí también lo hago en otros lugares además de mis actuaciones con las bandas de gaita y los grupos de músicos. Hay mucha gente en el mundo de la música que están intentando volver al pueblo a instalarse porque el medio rural te da una calidad de vida que no tienen las ciudades". En cuanto a su trabajo como docente, reseña que "clases de gaita las tienes en muchos sitios por eso tienes que intentar crear marca con lo que haces, diferenciarte y fidelizar al alumnado, mostrar disposición, currarse las clases haciendo cosas complementarias. En mi canal de youtube yo voy subiendo cosinas didáticas para tocar, ejercicios de tambor o canciones de gaita tocadas por mí con la partitura para que tú puedas ir tocando con el vídeo. Desde el pueblo se pueden hacer muchas cosas pero claro, tienes que currártelo y perseverar".