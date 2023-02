El Rector, ante la nueva ley de Universidades: "Nos deja en desventaja"

La nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que el Senado aprobará previsiblemente este mismo mes, dejará "en desventaja" a la institución académica asturiana. Así lo advirtió este jueves el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, en la rueda de prensa posterior a la celebración de un Consejo de Gobierno al que se llevó, entre otras cosas, un informe sobre el impacto de la ley de Subirats. Uno de los aspectos que más "zozobra" provoca, aseguró Villaverde, es la sustitución de la figura de contratado doctor por la de profesor permanente laboral. "¿Cómo se hará la transición? No lo tenemos claro. Y también tenemos que evaluar el impacto económico de la norma. Universidades un poco más grandes que la nuestra lo han cifrado en diez millones de euros", expresó.

El Rector no ocultó su preocupación por la LOSU. "El conjunto de universidades públicas españolas está resignado. El papel de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) no ha sido el esperado; ha sido muy condescendiente con el Ministerio. Y Subirats, no digo que haya sacado la ley a espaldas, pero sí importándole poco la opinión de las universidades", señaló. Villaverde alertó de que la ley provocará "tal desregulación del sistema que habrá un conjunto de subsistemas con regulaciones muy dispares", en el que Asturias, al no disponer de una agencia de acreditación autonómica, "pertenecerá al territorio MU (Ministerio de Universidades)" y quedará en clara "desventaja" con respecto a las grandes regiones. El máximo responsable académico de Asturias puso un ejemplo: "Mientras un profesor de Madrid, Cataluña o Galicia podrá obtener una acreditación en su propia agencia de calidad, además de en la Aneca (la nacional) y competir así en cualquier comunidad, nuestro profesorado solo podrá obtener la acreditación de la Aneca y no podrá competir en las regiones que hayan implantado sistemas propios". En definitiva, remató, "no es una ley pensada para modelos universitarios como el asturiano".

La LOSU, que entrará en funcionamiento esta primavera una vez reciba el visto bueno del Senado, modifica el esquema de figuras del profesorado. Aparte del cambio del contratado doctor por el permanente laboral (hay unos 100 contratados doctores en Asturias), los profesores asociados, detalló Ignacio Villaverde, pasarán a tener un contrato indefinido con una dedicación máxima de 120 créditos "cuando tenemos casos hoy de 180 créditos". ¿Quién cubrirá esas horas sobrantes? Lo mismo ocurre con el ayudante doctor, cuya dedicación se ha reducido de 240 a 180 créditos. "Son 60 que quedan sin cubrir. Tenemos que evaluar el coste de ello. Hoy en día tenemos unos 200 ayudantes doctores", precisó. De igual forma, el Rector criticó la petición que incluye la ley de dedicar el 5% del presupuesto a un plan propio de ciencia, lo cual será imposible de aplicar en Asturias aún teniendo un presupuesto récord. "Ya me gustaría a mi tener 10 millones de euros para investigación", zanjó.

Acompañado por el gerente de la Universidad de Oviedo, José Antonio Díaz Lago, Villaverde avanzó que la previsión es que el próximo curso ya se imparta el doble grado de Matemática e Ingeniería Informática, una titulación por la que llevan años peleando la Facultad de Ciencias y la Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo. Estos estudios van más avanzados que el resto, pues lo que se requiere es un "acuerdo interno", precisó el Rector, al existir ya los dos grados simples (el de Matemáticas y el de Informática).

Más tiempo habrá que esperar para ver implantado el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que impartirá la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. "Ya hemos presentado la memoria y en breve realizaremos el trámite de la Aneca. No llegaremos para el curso 2023/24, pero sí para el 2024/25. Tenemos mucha ilusión de ponerlo en marcha y nos abre la oportunidad de crear un gran campus deportivo y de la salud en la Universidad de Oviedo", manifestó. Por su parte, el doble grado de Criminología y Derecho avanza, pero igualmente a paso más lento. "No tenemos el grado de Criminología y, para crear un doble grado, primero tenemos que tener la titulación simple. La idea es lanzar primero Criminología y, después, el doble grado", señaló. Respecto a la Facultad de Derecho, ahora los esfuerzos están puestos en actualizar, por mandato de la UE, el máster de Abogacía y Procura.

En el campo de nuevas titulaciones, el Consejo de Gobierno de la Universidad aprobó este jueves la implantación de un nuevo máster en Ciencias Actuariales y Financieras, compartido con la Universidad de León. Tendrá 120 créditos, se ofertarán 20 plazas, y el primer curso se impartirá en Oviedo y el segundo en León. "Era un máster que se venía impartiendo en León, pero que la mayoría de su profesorado era de Oviedo, así que nos propusieron hacer un título conjunto", manifestó. El máster estará adscrito a la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos de Gijón.

Más acuerdos. La Universidad dio luz verde a la concesión de la Medalla de Oro de la institución académica a Emilio Alarcos. Este reconocimiento se entregará el próximo 17 de febrero, junto al resto de medallas aprobadas en el anterior Consejo de Gobierno. Son los exrectores Juan Vázquez, Vicente Gotor y Santiago García Granda, los expresidentes del Consejo Social Alicia Castro Masaveu y Ladislao Azcona y, por sus destacados méritos, los profesores Carlos López-Otín, Ana Isabel Fernández Álvarez, Julio Bobes y Luis Fernández-Vega.

Asimismo, la institución académica aprobó una propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario que, entre otras cuestiones, equipara complementos específicos dispares y refuerza determinadas unidades de gestión. Esta "importante" modificación, dijo Villaverde, "supone el primer paso en nuestra reforma integral de organización administrativa". Por último, el órgano universitario dio luz verde a los reglamentos de dos nuevos centros que funcionarán en Mieres y que supone "el compromiso" del Rectorado con este campus: Asturias Raw Materials Institute (AsRaM) y el Centro Universitario de Investigación y Desarrollo del Agua (CUIDA).