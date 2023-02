La "inaudita" tramitación del "Fevemocho", cuestionada por expertos en concursos públicos

La tramitación del encargo de los 31 trenes de ancho métrico del "Fevemocho" es, cuando menos, "inaudita". Así lo aseguran expertos en contrataciones públicas y empresarios habituales en convocatorias de la Administración para proyectos y obras. Uno de ellos, Emilio Menéndez Gómez, interventor y auditor del Estado jubilado y autor de varios libros sobre contrataciones públicas, está convencido de que resulta obligatorio "resolver el contrato", ya que "legalmente es inviable su modificación". Y "con la consiguiente indemnización" a la concesionaria, la empresa vasca CAF. Tiene claro el culpable: "Renfe". El Ministerio de Transportes defiende todo lo contrario: el contrato sigue adelante, no hará falta una nueva licitación, los trenes estarán listos en 2026 y los 150 millones de ayuda europea no corren peligro.

Emilio Menéndez, que fue presidente del puerto de Gijón, ha examinado en detalle todas las publicaciones relacionadas con el "Fevemocho" en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y ha observado aspectos "inusuales". Uno de ellos, que se mantienen ocultos tanto los pliegos de cláusulas administrativas particulares como los de prescripciones técnicas: no puede accederse a ellos a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El Ministerio de Transportes ha explicado que la ausencia de los pliegos en la plataforma se debe a que la legislación, al tratarse de un procedimiento negociado con publicidad, establece que "solo está abierto a los licitadores que quieran concurrir y a empresas con un nivel de especialización". Añade que sí debe publicarse el anuncio de la licitación, como se ha hecho, "por si alguna otra empresa, además de las invitadas, quiere presentarse (la filosofía de la ley es que el órgano de contratación puede no conocer a todas las empresas especializadas que hay en el mundo), en cuyo caso debe solicitar el pliego y el resto de información adicional al órgano contratante, tal y como se indica en el propio anuncio de licitación".

No obstante, lo habitual es que sí se pueda acceder a los pliegos, incluso en los casos de procedimientos negociados con publicidad, tal y como ha destacado tanto Menéndez como empresarios habituales en los concursos públicos. De hecho, este periódico ha consultado al azar más de una veintena de contratos licitados mediante ese procedimiento y solo en dos casos no se puede acceder a los pliegos, en el de un organismo público navarro y el de un ayuntamiento de Teruel. En todos los demás hay acceso a los pliegos.

Menéndez señala que el encargo a CAF no es un mero suministro, como aparece en el objeto del contrato, sino "un suministro con fabricación", lo que a su juicio exige "que el correspondiente proyecto, detallando los trenes a suministrar, forme parte integrante del pliego de prescripciones técnicas del expediente". Juzga también "esencial" el acta de replanteo del proyecto, un documento "al parecer inexistente", al no haberse iniciado la fabricación de los trenes. "Es aquí, en esta fase, donde quiebra el expediente de contratación, haciendo inviable su fabricación por culpa imputable al órgano de contratación", expone.

Otro paso posterior, que estima igualmente indispensable, es el acta de comprobación del replanteo del proyecto, para "comprobar ‘in situ’ por el que han de discurrir los trenes a fabricar si el terreno reúne las condiciones necesarias para que sea factible su circulación". Cree que no se hizo y que, por lo tanto, "se ha de proceder a la resolución del contrato por culpa imputable al poder adjudicador, la Dirección General de Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S. A., con la consiguiente indemnización al contratista".

"La fatal consecuencia de no haber tramitado correctamente el expediente de contratación, es que habiendo pasado casi tres años, la fabricación de los trenes no sólo no se ha iniciado, sino que tampoco se ha resuelto el contrato, ya que es inviable legalmente una modificación". La consecuencia, "cerca de 400 millones de euros dejados de invertir, una malversación de fondos públicos, unos servicios públicos sin atender y la pérdida de 150 millones en ayudas europeas", augura. En su opinión, "Renfe ha fracasado por su incompetencia". Este interventor y auditor del Estado, que ocupó entre otros cargos la presidencia de la Autoridad Portuaria de Gijón, es autor de obras como "Contratos administrativos: Dirección de obras públicas", "Contratos del sector público: Contrato de obras públicas" y "Contratos del Estado".