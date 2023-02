Los estudiantes, tan perdidos al acabar la universidad como en el instituto: "Falta orientación"

¿Y ahora qué hago? ¿Sigo estudiando o busco trabajo? ¿Me matriculo de un máster aquí o fuera? ¿Qué tengo que hacer para ser investigador?

Son algunas de las muchas preguntas que se hacen los jóvenes de último año de grado que este jueves participaron en masa en la Feria Internacional de Estudios de Postgrado, en el hotel de la Reconquista de Oviedo. En solo tres horas, el evento, que inició su gira por España el martes en Santiago de Compostela, congregó a más de 450 estudiantes de la Universidad de Oviedo. La palabra que mejor define a estos universitarios es indecisión.

Confiesan estar tan perdidos como cuando tuvieron que decidir su futuro cuatro años atrás en el Bachillerato. "No hay orientación. Nadie te explica lo que puedes hacer después de acabar la carrera ni cómo realizar un doctorado", se quejan.

La Feria Internacional de Estudios de Postgrado, organizada por Círculo Formación, busca precisamente combatir esa incertidumbre. "Empezamos hace 27 años, porque un grupo de estudiantes nos dimos cuenta que cuando acababas la carrera no sabías muy bien qué hacer. La finalidad de la feria es, por tanto, mejorar la información de los universitarios", explica Alberto Álvarez Huerta, socio fundador de Círculo Formación. Por cada ciudad que pasa, la iniciativa es un éxito, que demuestra que la educación superior tiene el mismo punto flaco que la básica: falta de orientación. "Intentamos cubrir toda España y todas las áreas de conocimiento. Aquí están presentes universidades públicas, como las de León o la del País Vasco, y privadas, como la Cunef y Deusto", completa Álvarez.

Pablo López, Enol de Prado, Cristina Álvarez, Marta Iglesias y Carmen López estudian Biotecnología y aseguran que, mientras que en carreras como Medicina o Enfermería, los "caminos están claros", en su grado el horizonte es más difuso. "No te explican ni cómo hacer el doctorado, si hay becas o no... En primero a lo mejor te da lo mismo sacar un 5 que un 8 y luego en último curso llega el gran agobio, porque te enteras que para hacer una tesis, necesitas una ayuda que depende del expediente", se quejan. Mientras que Cristina, Marta y Carmen estudiarán probablemente un máster en Oncología Molecular en la Universidad de Oviedo, Pablo y Enol se irán fuera para orientar su carrera hacia la farmacología. Es decir, talento que se va y que puede que no vuelva.

Para los ovetenses Ignacio Fernández y Laura García, en cuarto de Ingeniería Electrónica, la oferta de másteres de la institución académica asturiana, que consta de 50, es "mejorable". "En informática hay algo, pero en robótica, que es lo que más me gusta, no", dice Fernández. "Yo quiero especializarme en renovables y los másteres que hay aquí no me gustan; busco uno que ofrezca más prácticas", señala Laura García. Así las cosas, la región perderá a estos dos jóvenes el curso que viene.

Lo mismo pasa con Miguel Enterría, Alba González, Sara Rodríguez y María López, estudiantes de diferentes ingenierías, que tienen un pie más fuera que dentro de Asturias. "Uniovi (Universidad de Oviedo) no tiene mucho másteres en el campo de las ingenierías. Por ejemplo, yo soy de Organización Industrial y no hay ni uno, ni el generalista", indica la ovetense Alba González. En la decisión de hacer las maletas también pesa las ganas de cambiar de aires e independizarse. A la pregunta de si volverán a Asturias, su respuesta es: "Muy a largo plazo". Si pueden.

Marcos Gutiérrez, Alonso Menéndez, Silvia Rodríguez e Iván Noriega, del grado de Informática en Tecnologías de la Información, en Gijón, también piensan en marchar. "Pero dentro del territorio nacional", puntualiza Noriega. "No, yo más lejos", apostilla Menéndez. Los cuatro aseguran que el máster que ofrece la Universidad de Oviedo es "demasiado generalistas" y ellos buscan especializarse en inteligencia artificial, ciberseguridad, computación cuántica... Pese a estar trabajando ya, harán un máster porque, afirman, "nos lo recomiendan los profesores para completar los estudios". "Tal y como están las cosas en el mercado laboral, sin duda hay que estudiar un máster. Ahora mismo con ADE no vas a ningún sitio", admiten otros estudiantes, Gabriel de la Vallina y Luis Enrique Bueno, alumnos de la Facultad de Economía y Empresa. "En algo hay que estar especializados. Ya nos lo dicen los profesores: sabemos mucho de muchas cosas, pero poco de una en concreto", rematan David Beltrán y Elena Aller, en tercero de Física.