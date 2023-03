Los sanitarios rebeldes insisten: no quieren dinero, sino menos guardias y mejor gestión

La Plataforma de Médicos Titulares de Asturias (Plameta) expresó ayer su indiferencia ante el aumento de retribución de la hora de guardia ordinaria de los facultativos, que ha pasado de 24,70 a 29 euros, y otras mejoras salariales incluidas en el principio de acuerdo alcanzado el martes entre el Servicio de Salud del Principado (Sespa) y los sindicatos sanitarios. "Nos parece bien que haya subido la hora de guardia, pero nuestro objetivo es otro: volver a las condiciones de trabajo que teníamos hasta hace un mes. No queremos más guardias ni un aumento del precio de la hora de guardia; lo que queremos es tener las guardias que teníamos antes y que sean de lunes a viernes", manifestó Óscar Salinas, dirigente de Plameta.

Este colectivo, de reciente creación, está integrado por 258 facultativos de Atención Primaria, "la mitad" de los que trabajan en la región con plaza en propiedad, y continúa barajando dos proyectos: constituirse en sindicato y convocar una huelga. La línea roja de Plameta es volver a realizar guardias en festivos o fines de semana, como les impone el pacto suscrito a finales de enero por el Sespa y cinco de los seis sindicatos sanitarios con representación en la Mesa General de Negociación.

Óscar Salinas anunció la intención de la plataforma de solicitar a la Dirección General de Función Pública que habilite para hacer guardias a los médicos de familia que son mandos intermedios de la Consejería y del Sespa. "Al igual que nosotros, son médicos de familia y, en consecuencia, tienen que ser autorizados, y si fuera necesario obligados, a hacer guardias. Que salgan de sus despachos. Si ellos viven la realidad de las guardias, seguro que no idean esto. No es razonable que inventen estas cosas y luego no participen del evento", señaló el doctor Salinas.

Otro proyecto de Plameta consiste en pedir a la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC) que "audite las acreditaciones para la docencia de determinados centros de salud de Asturias, porque nos parece que no cumplen las condiciones".

El acuerdo alcanzado el martes tampoco aplaca a la Asociación de Trabajadores Asturianos de la Sanidad (ATAS), promotora de la manifestación sanitaria celebrada en Oviedo el pasado domingo, 26 de febrero, que congregó a unas 4.000 personas en demanda de mejoras organizativas en los servicios de salud. "El acuerdo es escaso. Se quiere acallar a los trabajadores y sus demandas con una limosna. Pero lo importante para nosotros es que las demandas más acuciantes para los trabajadores de todas las categorías son de otra índole", argumentaron las dirigentes de ATAS, que volverán a manifestarse el próximo día 25, sábado, en Gijón. "Esperamos que ese día nos acompañen los usuarios de nuestra sanidad, porque esto va de no dejar morir a la sanidad pública, defenderla e intentar que sea eficiente y de calidad".

Las principales demandas de ATAS apuntan a "una reestructuración del sistema, con una gestión eficiente y acorde a las necesidades de los usuarios de una comunidad envejecida y que requiere unos cuidados diferentes".

En los últimos días, varios sindicatos sanitarios –ausentes de la convocatoria de la protesta de Oviedo– se han puesto en contacto con las responsables de ATAS para conocer las demandas de los trabajadores sanitarios que han recabado en las últimas semanas.

Según diversas fuentes consultadas por este periódico, el acuerdo de este pasado martes supondrá para el Principado un desembolso anual que ronda los 20 millones de euros. El Gobierno regional enfatiza que las mejoras salariales pactadas "sitúan a los profesionales sanitarios del Principado en la franja superior del país en aspectos retributivos".