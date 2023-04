La apuesta de Lucas por Asturias

El vínculo del periodista Juan Ramón Lucas con Asturias no cesa. Antes el contrario, se refuerza con una iniciativa de emprendedor que pone en marcha con su mujer, Sandra Ibarra, según reveló ayer en un acto en Oviedo, donde también anunció su intención de empadronarse en la tierra que vio nacer a sus progenitores: a su madre en la Hueria San Juan de Mieres y a su padre en Boquerizo, en el concejo de Ribadedeva. Resulta que Lucas, ahora tertuliano de relumbrón en las matinales Susana Griso en Antena 3, tenía ayer un compromiso en la capital asturiana al que no faltó pese a perder el avión de primera hora de la mañana que debía traerle de Madrid. Se puso de inmediato al volante para hacerse los 450 kilómetros que separan la capital del reino de la asturiana y llegó con el evento en cuestión ya empezado, la presentación del fondo de inversión Asturias Growth. Allí contó su querencia por la tierra de sus mayores, a la que siempre se ha sentido vinculado,su agradecimiento público a Adrián Barbón, por la propuesta del presidente del Principado para que el periodista sea "Hijo adoptivo Asturias", algo que según confesó, "para mí es importantísimo", "probablemente el mayor honor honor que he recibido en mi vida", según añadiría más adelante. Y reveló que, junto a su mujer, "que se define orgullosa como asturiana consorte" , está inmerso ahora en la puesta en marcha "de una empresa pequeña, muy modesta, que tiene que ver con la sostenibilidad, que tiene ver con la ganadería y que tiene que ver con el turismo".

Lucas no vaciló en valorar al presidente asturiano, "y no es un juicio político, sino de observador, creo independiente", según matizó, como "un caballero de la política, que piensa sobre todo en su tierra y puede equivocarse o no como todos, pero ese horizonte no lo pierde nunca".