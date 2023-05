Miles de personas se han lanzado a la calle este Primero de Mayo, en el centro de Oviedo, de la mano de los sindicatos asturianos para reclamar a los empresarios subidas salariales, bajadas de precios y “reparto de los beneficios”. Las organizaciones han amenazado con "bronca en las calles si no hay aumento de sueldos" y no descartan convocar "paros generalizados" de la actividad si las patronales no escuchan sus demandas.

“No podemos estar trabajando prácticamente para pagar el recibo de la luz, el alquiler, la hipoteca o llenar el coche de gasolina”, ha afirmado el secretario general de CCOO Asturias, José Manuel Zapico. “Les enviamos un mensaje muy claro a las patronales CEOE y FADE: ya está bien de pedir dinero todo el día, es hora de que repartan los beneficios económicos que están generando gracias al esfuerzo de los trabajadores”, ha advertido su homólogo de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero. Asimismo, de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, los sindicatos han reclamado el voto para las “opciones de izquierda progresista” y en contra de “la ultraderecha xenófoba que niega los derechos de las personas LGTBI y las derechas que no han querido apoyar la reforma laboral o la del sistema de pensiones”. La marcha ha partido de la plaza de América de Oviedo y ha rodeado el Campo San Francisco, para desembocar en el Paseo del Bombé, donde los líderes de los dos sindicatos mayoritarios han pronunciado sendos discursos. Así, Fernández Lanero ha revindicado la labor sindical en la aprobación de medidas como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), la reforma laboral o el nuevo sistema de pensiones. "Que el mérito no se lo apunten otros", ha reprochado. El líder de UGT Asturias también ha reclamado un nuevo Estatuto de Trabajadores para lograr la jornada de 32 horas semanales, la autorización administrativa para la implantación de empresas, "de modo que no puedan pedir ayudas públicas para luego marcharse a paraísos fiscales"; así como la incorporación de psicólogos en los centros de salud de la región, "para afrontar la epidemia actual de problemas de salud mental". Por su parte, Zapico ha recordado que "los beneficios de las empresas han crecido de media un 21% en España, siete veces más que los sueldos, que han subido un 3%"; y ha remarcado que "la inflación no es más que el aumento del margen de beneficios de las compañías". El responsable de CC OO Asturias ha afirmado que "España está en manos de oligopolios", que "la mayor amenaza para la democracia es la desigualdad" y que "el problema de este país se llama libre mercado descontrolado". En clave más local, Zapico ha asegurado que Asturias "necesita al menos 27 diputados de izquierdas" para que la región "tenga más derechos, más competencias y más autogobierno", y ha revindicado la oficialidad del bable. Por su parte, los sindicatos minoritarios han planteado, como viene siendo habitual, una manifestación paralela, que se está desarrollando en Gijón.