Diecisiete mil asturianos siguen sin cobrar el bono social térmico por la burocracia

Un "laberinto burocrático" mantiene a más de 17.000 personas pendientes de cobrar el bono social térmico correspondiente a 2022, pese a que, por ley, debió ser abonada antes del 31 de marzo de este año. La situación es aún más dramática para los más de un millar de beneficiarios que ni siquiera han cobrado todavía el bono del año 2021, que debieron recibir hace 17 meses, una circunstancia que consideran "inadmisible en pleno siglo XXI". Las quejas de los perjudicados han provocado la intervención de Comisiones Obreras (CC OO), cuyo secretario general en Asturias, José Manuel Zapico, ha exigido al Ejecutivo de Adrián Barbón que luche contra la burocracia alcance también el ámbito social. El Principado ha asegurado que su pretensión es "finalizar los pagos este mes de agosto", pero los beneficiarios no se fían, ya que antes prometió que sería en marzo y después en mayo.

Zapico demandó al Principado que aborde ya los pagos pendientes, pues algunos de los beneficiarios viven situaciones "de urgente e imperiosa necesidad" y tienen serias dificultades "para llegar a fin de mes". Estas personas están atrapadas en un "laberinto burocrático" que el Ejecutivo autonómico tiene que solucionar lo antes posible", apuntó CC OO.

Una de las personas que aún no ha recibido ni siquiera la ayuda de correspondiente al gasto térmico de 2021 es Isabel Fueyo. Esta jubilada aseguró que las explicaciones que le han dado en la Consejería es que hay un "problema informático", al tener que pasar las solicitudes por una plataforma que solo admite bloques de hasta 3.000 pagos, y que si encuentra un problema con uno de ellos los paraliza todos. En su caso el problema fue que cambió de banco, que en la Consejería tardaron meses en dar con el escollo, y que después no han sido capaces de solucionarlo. Se pregunta "¿quién pincha el botón de enviar las ayudas" y "cómo se puede permitir el Principado un sistema informático que no funciona? Si la deuda fuera mía ya me habrían embargado la pensión", protestó.

El bono social térmico es un programa de concesión directa de ayudas destinadas a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables, en lo que respecta a energía destinada a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina. Hay 30.000 beneficiarios en Asturias. La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar aseguró ayer que ya ha pagado el bono a 13.000, mientras que a otros 8.500 se les abonará "entre esta semana y la siguiente". Además, aseguró que se ha iniciado el trámite para pagar a otras 5.000 personas. "La pretensión es finalizar los pagos este mes de agosto. Hay casos en los que las cuentas tienen errores y no se pueden abonar en ellas las cantidades del bono. En estos casos, y tras comprobar que son cuentas erróneas, se procede a solicitar subsanación de las cuentas", indicó ayer la Consejería.

"Hay que garantizar y validar, una por una, todas las cuentas bancarias de las personas beneficiarias y existen muchos casos en los que hay errores en los números de cuenta o que está a nombre de una persona que no es la titular de la factura eléctrica", resaltó el departamento que encabeza Melania Álvarez. "En estos casos se les pide que aporten la documentación que haga falta. Es de suma importancia garantizar que el beneficiario de bono sea el titular de la cuenta para evitar problemas posteriores", añadió.

¿Qué ocurre con quienes no han recibido ni siquiera el bono social térmico correspondiente a 2021? "Respecto a años anteriores, se ha abonado a todas las personas a quienes se podían pagar. Los casos en los que no se haya abonado responden a la casuística anterior, es decir, que la cuenta bancaria no coincide con el perceptor, o que los números de la cuenta estaba mal, y que de momento no ha subsanado el error", aseguró la Consejería de Derechos Sociales.