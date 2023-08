Lastra apela al resultado en Cataluña del PSOE para que el independentismo les vote

La diputada asturiana Adriana Lastra apela a los diputados independentistas catalanes para que respalden la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno ante el contundente apoyo que tuvo el PSOE en Cataluña en las elecciones generales del pasado 23 de julio. Lastra da por descontado que Coalición Canaria votará en contra, como ya hizo en la constitución de la Mesa del Congreso alineándose con el PP, algo que aboca a los socialistas a obtener el voto favorable de los diputados de Junts per Catalunya, el partido liderado Carles Puigdemont.

"El mandato de las urnas en España, pero especialmente en Cataluña fue muy claro. Y los catalanes y las catalanas decidieron con su voto que el partido que querían que gobernara en España fuera el Partido Socialista, así que lo que espero es que todos los diputados catalanes respeten también ese mandato", señaló Adriana Lastra durante su visita a la Feria de Muestras este sábado.

Respecto al apoyo de Junts para que la socialista Francina Armengol fuera elegida presidenta de la Mesa del Congreso de los Diputados, la asturiana apuntó: "Esperamos que haya una investidura del presidente Pedro Sánchez más pronto que tarde, en la que esos 178 apoyos que tuvo Francina Armengol también sean apoyos en este caso para el presidente, sobre todo para que se respete el mandato de las urnas".

La diputada asturiana añadió sobre la constitución de la Mesa del Congreso que "con esa mayoría progresista y como bien decía nuestra presidenta, Francina Armengol, se marca el camino" para la investidura de Pedro Sánchez para un nuevo mandato.

Ante la pregunta de si complica la investidura el que Coalición Canaria se haya decantado en la votación de la Mesa del Congreso por apoyar al PP, Adriana Lastra respondió que "se la complicará al PP en todo caso no contar con esos apoyos que decía que contaba hace unos días", en alusión a que Vox no respaldara a la candidata popular a presidir el Congreso. Lastra añadió que "Coalición Canaria es un partido que fluctúa, que hoy dice una cosa y mañana dice otra, es que 24 horas antes de esa votación Coalición Canaria decía que no sabía muy bien lo que iba a hacer en esa votación. Y recuerdo un detalle también, hace cuatro años en la investidura del presidente Sánchez que yo tuve el honor de negociar con el resto de los grupos parlamentarios. Coalición Canaria se comprometió a apoyar la investidura y luego votó que no en el último momento. Es decir, que no es un partido político confiable y, por lo tanto, yo lo tomo en este caso siempre en el descuento, siempre como un no, Coalición Canaria".