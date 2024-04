Convocado el Consejo de Gobierno de la Universidad el día antes de abrirse la campaña

"Estamos recibiendo amenazas para retirar la candidatura y la acabamos de presentar. No me van a asustar, seguirá adelante". Juan Manuel Cueva Lovelle, catedrático de Informática y candidato para las elecciones a Rector de la Universidad de Oviedo, denunció coacciones a parte de su equipo con el objetivo de que eche para atrás su objetivo de convertirse en el máximo dirigente de la entidad académica asturiana, cuya votación se celebrará el próximo día 25. Además, Cueva también criticó la convocatoria del Consejo de Gobierno para el día 10, un día antes del inicio de la campaña electoral.

Según indicó el candidato, profesores y personal administrativo y de servicio de Universidad, que habrían mostrado su apoyo a su candidatura "han recibido amenazas con consecuencias laborales". "Quienes crean que me retiraré no me conocen. Esta es mi casa y estaré hasta el último día", aseguró Cueva. Así mismo, lamenta que se haya "embarrado el campo" con la celebración del Consejo de Gobierno el día antes de iniciarse la campaña, el 10 de abril, y de que "se reparta dinero a grupos de investigación. Huele mal".

La Universidad de Oviedo explicó que el Consejo de Gobierno se reúne periódicamente el último viernes de cada mes para tratar temas relativos al día a día de la institución, como organización interna o inicio del próximo curso. Sin embargo, el mes pasado, al coincidir con Viernes Santo, festivo, no pudo celebrarse, por lo que se habría retrasado hasta el 10 de abril.