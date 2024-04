La reacción de las empresas ante la llegada de los trenes rápidos Avril a Asturias y el aumento de la oferta de plazas que supondrá

Las fechas que despejan el horizonte de llegada de los trenes más veloces a la Variante de Pajares han recibido una calurosa bienvenida en el empresariado asturiano. El calendario para la venta de billetes y la entrada en servicio de los trenes Avril, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, tiene a los usuarios habituales tocando madera y cruzando los dedos para que nada tuerza los planes más ciertos que hasta ahora ha confeccionado el Gobierno sobre la entrada del AVE asturiano en su fase de máximas prestaciones. Después de los vaivenes y los plazos no cumplidos, la intención del Ministerio de Transportes de empezar la venta de plazas el 18 de abril, con vistas a tener los nuevos convoyes rodando en torno al 21 de mayo, genera suspiros de alivio ante una noticia "positiva", empieza el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, que celebra particularmente el fin de las incertidumbres.

Festeja sobre todo que se acabe el bloqueo de la venta que hasta ahora mantenía Renfe y que ya "se vayan a poder planificar viajes a partir de mayo, en una etapa especialmente sensible para la hostelería, y pasa a la reclamación de futuro sobre las frecuencias y las tarifas del nuevo servicio. Pide que no se olvide el tren madrugador –prometido para que salga de Gijón sobre las seis y llegue a Madrid antes de las nueve y media–, ni los nuevos bonos colaborativos para viajeros empresariales frecuentes, ni la reclamación de que la línea sea declarada de "Obligación de Servicio Público" (OSP). Es ésta la vía propuesta por las cámaras, y que secunda el Principado, para conminar al Gobierno estatal a aceptar rebajas de precios vinculadas al tiempo que va a tardar el AVE asturiano en disfrutar de las ventajas que la competencia privada ya transfiere a las tarifas de otras rutas de alta velocidad. El argumento es el siguiente: como las compañías no tienen a su disposición, ni van a tener en breve, los trenes de ancho variable que necesitan para operar en Asturias, urge reparar un perjuicio para el que se han previsto las tarifas bajas que van ligadas a la OSP…

Pero todo eso es el largo plazo. En el inminente, el horizonte temporal despejado para la venta de billetes también es una "excelente noticia" a los ojos del presidente de la Cámara de Comercio de Gijón. El desbloqueo previsible a partir de mayo "nos facilita adelantar la temporada de verano", afirma, convencido de que la irrupción de un plazo cierto puede ayudar por ejemplo a la tan ansiada "desestacionalización" turística. Con síntomas equiparables de satisfacción, su homólogo en la cámara de Avilés, Daniel González, valora con las mismas palabras la "excelente noticia" y apoya su confianza de que "este anuncio será el definitivo" en la conciencia de que ahora "hay plazos concretos ya confirmados para la entrega de los nuevos convoyes, así como para la venta de los primeros billetes. Las claves desde ahora serán la oferta", añade, y el "aumento de frecuencias, sin olvidar la declaración de OSP de la línea Madrid-Gijón que venimos demandando las cámaras de comercio de Asturias".

Contrasta toda esta algarabía y euforia contenida con la reticencia del Gobierno del Principado a valorar las nuevas fechas. "La confirmación del calendario corresponde trasladarla al Ministerio de Transportes", afirman fuentes de la Consejería de Fomento que guardan un elocuente silencio ante la pregunta de si han tenido constancia oficial, a través del Ministerio, de los planes adelantados por LA NUEVA ESPAÑA… En un momento de alta tensión en las relaciones entre el Ejecutivo regional y el departamento que dirige Óscar Puente, y al día siguiente de que el presidente del Principado pidiese depurar responsabilidades en la Demarcación de Carreteras por el fiasco en el proyecto del vial de Jove, el Gobierno regional pasó de puntillas sobre el nuevo horizonte que plantea Transportes para la alta velocidad asturiana.

Las mismas fuentes se limitan a decir que "deseamos tener la segunda fase de la alta velocidad cuanto antes" y que "nos centramos en trabajar para seguir construyendo sobre el éxito que está suponiendo la apertura de la Variante de Pajares. Reflejo de ello son los más de 340.000 billetes vendidos", resaltan. Nada concreto sobre el nuevo plazo confirmado por Transportes.

La oposición, mientras tanto, opta más por un escepticismo cocinado en meses y años de plazos incumplidos. Para Pedro de Rueda, diputado del PP, ésta "debería ser sin rodeos una gran noticia, pero la hemeroteca y los hechos hablan por sí solos. Y si el propio ministerio, rey de los incumplimientos con Asturias, dice que ellos tienen extrema cautela, imagínense nosotros, que estamos hartos de que vengan a hacer inauguraciones que se desmienten a los dos días, de planes que se cancelan y de todo el desaguisado que este Gobierno tiene con Asturias. Será una buena noticia cuando la veamos", concluye.

Tampoco se fía Carolina López, portavoz de Vox, que se ve "en el día de la marmota con las infraestructuras en Asturias. Semanalmente", añade, "el PSOE nos va a soltando fechas y plazos de manera incesante para que, de una manera u otra, los asturianos vivamos de ilusiones". A ojos de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, igualmente escéptica, "lo esencial es que antes de anunciar la venta de billetes se aseguren de tener trenes en circulación. La ciudadanía asturiana está cansada ya de esta tragicomedia. Los asturianos no necesitan anuncios vacíos, sino poder viajar en tren a precios asequibles", señala, mientras su compañero de grupo y diputado de Foro, Adrián Pumares, expresó su deseo de que "esta vez se cumplan las fechas". El parlamentario forista no pierde, por lo demás, la ocasión de recordar su impresión de que "excepto Barbón, nadie se cree ya al ministro Óscar Puente".

En el lado del sustento al Gobierno, mientras tanto, el secretario adjunto de Acción Política e Institucional de la FSA, Álvaro Valle, reproduce el discurso del Gobierno –"la confirmación oficial corresponde al Ministerio, nosotros confiamos en que lo antes posible podamos contar con los nuevos trenes"– y la diputada de IU Delia Campomanes celebra las nuevas fechas. "Nos habría gustado que los ‘Avril’ hubieran entrado en servicio en las fechas iniciales, pero lo importante es que en muy poco tiempo los viajes entre Asturias y Madrid serán de menos de tres horas", subraya.

M. Palicio / X. Fernández

Por cada tres plazas de los Alvia que ahora viajan de Asturias a Madrid, Renfe podrá ofertar al menos una más cuando en mayo echen a rodar los nuevos trenes Avril por la Variante de Pajares. Los 1.196 viajeros por sentido que ahora pueden ocupar los cuatro trenes diarios de la línea subirán por lo menos a más de 1.600 y garantizarán un incremento del 35 por ciento con la entrada en liza de los convoyes más veloces, los AVE de rodadura desplazable que además de acortar el tiempo de desplazamiento permiten ampliar notablemente la capacidad máxima del servicio. Una vez que el Ministerio de Transportes ha clarificado el horizonte, confirmando para el día 18 de abril el inicio de la venta de billetes para los nuevos trenes, y situando en principio para el 21 de mayo la fecha probable de su entrada en servicio, queda por cerrar definitivamente la decisión sobre el tipo de operativa con la que entrarán definitivamente en la vía los Avril, pero Transportes tiene una idea avanzada.

Los planes del departamento que dirige Óscar Puente vienen trastocados, como es sabido, por el inicio, este lunes, de una nueva fase en las obras de transformación y duplicación de la capacidad de la estación Chamartín. Durante los trabajos, que se prolongarán inicialmente hasta el 21 de julio, la terminal madrileña dispondrá únicamente de seis vías para la alta velocidad y eso no deja espacio suficiente para que operen de inmediato todos los trenes que Transportes ha comprometido para Asturias en esta segunda fase de la alta velocidad. Hasta el verano no llegarán las seis frecuencias por sentido que ha garantizado el Ministerio (tres de Alvia y tres de la serie Avril, uno de ellos Avlo, la versión de bajo coste de Renfe). En estos primeros meses se mantendrán las cuatro circulaciones actuales, pero dos de ellas serán de Avril y dos de Alvia.

Esos son al menos los planes que, en una previsión pendiente de cierre, maneja el Ministerio. De acuerdo con ellos, la gran novedad a partir de mayo serían los dos AVE de la serie 106 de Talgo que empezarían a circular en cada dirección. Podrán circular ya a un máximo de 330 kilómetros por hora y acortar por debajo de las tres horas el viaje de Oviedo a Madrid y dejarían para la etapa inmediatamente posterior la incorporación del resto del operativo, el Avlo y un Alvia más, el que está planificado con origen y destino en Avilés.

De entrada, no obstante, los primeros efectos visibles del ascenso en las prestaciones del servicio serán la reducción del tiempo de viaje y el ascenso en el número de plazas. De las 299 con que cuenta cada uno de los cuatro alvias actuales se pasaría a incrementar notoriamente la capacidad merced a las prestaciones de los nuevos Avril, que suben a 507 por tren, 105 en clase preferente y 402 en turista. Son esos nuevos trenes, con condiciones de confort mejoradas, los que el Ministerio baraja que empiecen a ser entregados por la empresa Talgo la próxima semana. De acuerdo con el calendario previsto, el proceso de recepción del material se prolongaría hasta el día 22 de este mes. A continuación comenzarían las simulaciones de circulación comercial, con pasajeros, y se abriría a partir de entonces un periodo de remates finales consistentes en dar de alta los nuevos vehículos en el registro oficial y obtener unas últimas autorizaciones. Transportes ha fijado como fecha límite para la entrada en servicio el 21 de mayo, pero no descarta poder adelantarla.

La línea asturiana de alta velocidad, no obstante, no subirá el gran escalón hasta que el final de la obra en Chamartín retire todos los obstáculos y las plazas disponibles para el viaje en AVE de Asturias a Madrid puedan llegar a cumplir el gran objetivo de duplicar la oferta actual. Con las seis frecuencias diarias prometidas para cada sentido, a los tres alvias y los dos AVE se sumará a partir de entonces un servicio diario de Avlo, que sube la capacidad a un máximo de 581 pasajeros, todos ellos en clase turista. Se espera, aunque la malla horaria está también pendiente de cierre, que tal y como comprometió el Ministerio uno de los nuevos AVE sea el madrugador que tanto ha reclamado el empresariado asturiano para facilitar los encuentros de trabajo en Madrid a primera hora de la mañana. Transportes ha aceptado que ese primer tren salga de Gijón en torno a las seis de la mañana para llegar a Madrid en los alrededores de las nueve y media.

En esta fase inicial, por lo demás, las obras en Chamartín no tendrán más afección sobre el servicio ferroviario que une Asturias con Madrid que la ya conocida de la modificación del horario del último tren de la tarde de los viernes y su traslado al sábado por la mañana.

