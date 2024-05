Asturias pide a los nuevos residentes sanitarios "que se queden" tras formarse en la región

"Desde el gobierno queremos convencer a estos futuros profesionales para que se queden en Asturias", afirmó ayer Pablo García García, viceconsejero de Política Sanitaria, durante la jornada de recepción de residentes que se celebró en el salón de actos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Casi 250 futuros especialistas recibieron la bienvenida al Servicio de Salud del Principado de Asturias, donde comenzarán una nueva etapa educativa. Así, el salón de actos del HUCA se llenó de estudiantes emocionados por dar el siguiente paso en su formación como profesionales de la salud, para la que han elegido el sistema público asturiano. Entre la multitud de jóvenes y futuros especialistas había quienes decidieron quedarse en la región por sus vínculos emocionales. Otros, sin embargo, decidieron probar suerte y llegaron al Principado desde distintos puntos de la península como Madrid, Andalucía o incluso desde las Islas Canarias.

A todos ellos recibió García García, excusando la falta de la consejera de Salud, Concepción Saavedra, entre felicitaciones por "el esfuerzo que han empeñado para llegar hasta aquí y el talento que han demostrado" y deseos de que una vez finalizada la formación los especialistas continúen en el sistema sanitario de la región. Asimismo, Beatriz López Muñiz, gerente del área sanitaria IV, destacó que "el sistema de salud público asturiano es uno de los mejores del país" animando a los residentes a "exprimir al máximo esta oportunidad" para aprender y formarse de la mano de algunos de los "médicos más destacados del país". López Muñiz también instó a los futuros especialistas a trabajar en equipo olvidando su afán de protagonismo, puesto que en ello "está el porvenir de las profesiones sanitarias, porque los estudiantes sois el futuro y con vuestras acciones construiréis la casa del mañana, por eso sed bienvenidos, pero sobretodo sed felices".

De izquierda a derecha, Beatriz López Muñiz, Pablo García García y Jesús Vicente García. / Analía Pello.

Y es que son varias las titulaciones que aglutinan a los futuros especialistas. Entre los 249 que ayer se incorporaron en Asturias los hay de Medicina (MIR), Psicología Clínica (PIR), Física (FIR), Química (QUIR), Biología (BIR), Radiofísica (RIR) y Enfermería (EIR). Una oferta de plazas que algunos estudiantes estimaron "insuficiente". Por su parte, García García calificó el asunto como "un caballo de batalla" que hace el apaño pero no es "una solución en sí misma". En su lugar el viceconsejero de Política Sanitaria se alineó con las directivas del Ministerio de Sanidad. "Lo ideal sería cotejar u alinear las cantidades de oferta y demanda de plazas para que luego no sucedan cosas como no ser capaces de llenar cupos, según ha sucedido en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria", vaticinó García García. Con todo y eso celebró que la comunidad constituye un "gran atractivo a la hora de seleccionar las plazas MIR", dejando vacantes únicamente cuatro de las plazas de dicha especialidad, "una de las más difíciles para lograr su cobertura completa" y achacó la falta de residentes a causas más vinculadas con temas de distancia o lejanía en el territorio.

Frente a los jóvenes que se incorporan Gacía García también tuvo en cuenta a quienes se jubilan, previendo contar con profesionales suficientes y no tener problemas de escasez. Para ello, dijo, "hace falta una buena planificación y un esfuerzo inversor que debe reflejarse en el presupuesto".

