Marcelino Marcos anuncia el pago próximamente de 830.398 euros por daños del lobo

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, informó este viernes al Consejo Agrario de que su departamento abonará en los próximos días 830.398 euros correspondientes a 1.577 expedientes tramitados en 2023 por daños de fauna salvaje. Y reiteró los compromisos de pagar en menos de tres meses los daños declarados y con expedientes completos para poner el fin a los retrasos.

Por otra parte, se refirió a la inquietud planteada por los ganaderos sobre la lentitud de la vacunación por lengua azul. La pauta completa se ha administrado ya a 76.496 vacas, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, y la Consejería está dando prioridad a la profilaxis en aquellos concejos en los que el ganado sube a los puertos. Un temor de los ganaderos es no poder trasladar a sus reses si no han sido vacunadas, algo que no es problema, reiteró Marcelino Marcos. "No es obligatorio, dado que también pueden recibir la profilaxis en las mangas ganaderas de los pastizales", dijo. Defendió la planificación y garantizó la total cobertura de la cabaña ganadera.