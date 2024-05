La eurodiputada Susana Solís ficha por el PP: "Actuaremos de dique de contención en la UE"

La eurodiputada asturiana Susana Solís es uno de los tres "fichajes" del PP procedentes de Ciudadanos, partido del que ya había anunciado que no compartía su proyecto político en las últimas semanas. La ex de Cs dejó entrever su presencia en la eurolista del PP, que aún no es oficial, pero de la que Alberto Núñez Feijóo confirmó este miércoles que tendrá en su último puesto, de forma simbólica, al filósofo Fernando Savater, que anteriormente militó en UPyD.

"Muy honrada de sumarme al proyecto del PP. Frente a los que levantan muros, los constitucionalistas debemos unirnos en un proyecto común para reconstruir nuestra convivencia. Actuaremos como dique de contención desde la UE", manifestó la europarlamentaria avilesina, ingeniera de formación y que inició su andadura política en el partido naranja en la Comunidad de Madrid, a través de su cuenta personal en redes sociales, en la que agradeció "la confianza" a Núñez Feijóo y al presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, quien le dio la enhorabuena por idéntica vía y en los siguientes términos: "Contigo el proyecto de una España unida y una Asturias moderna y dinámica se refuerza. Contamos con tu entrega y experiencia".

Susana Solís debutará en las filas populares con toda seguridad este sábado en Oviedo, donde el PP de Asturias celebrará una intermunicipal, en el Calatrava. Susana Solís irá previsiblemente en uno de los puestos salida de la lista del PP a los comicios europeos del próximo 9 de junio, tras ser una de las incorporaciones logradas de Ciudadanos después del fracaso de la negociación en marzo, para concurrir juntos en las elecciones catalanas y en las del parlamento europeo. Los populares también incluirán en su eurolista a Adrián Vázquez, que en 2023 había sido muy crítico con la estrategia de Núñez Feijóo de fichar a cargos electos de Ciudadanos, y a Eva Poptcheva, diputados del grupo naranja en Bruselas como Susana Solís. Feijóo, además, anunció ayer que cerrará la candidatura europea del PP el filósofo Fernando Savater, "una voz autorizada y con una biografía comprometida en la defensa de los valores democráticos. Es la hora de unirnos , fuera y dentro de la política, en la calle y en las urnas".

