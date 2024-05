Primero de mayo, un día más de invierno

Paraguas, abrigos y gafas de sol. Los básicos para salir de casa durante el festivo del Primero de mayo han sido de lo más variados este año en Asturias, al igual que lo fue la meteorología a lo largo y ancho de la región. Las lluvias y los rayos del sol compitieron entre ellos para ganar el protagonismo, llegando incluso a solaparse y darse ambos fenómenos meteorológicos al mismo tiempo, coincidiendo incluso con la presencia de pequeñas tormentas a lo largo de la tarde que dejaron por momentos descargas de granizo.

Paseantes con abrigos y paraguas, por el centro de Oviedo. | Fernando Rodríguez / Carla Vega

Las que se mantuvieron constantes fueron las temperaturas. Los termómetros apenas superaron los 15 grados de temperatura máxima en las zonas con mayor suerte del Principado, hacia la costa occidental. Suerte similar corrieron quienes aprovecharon este festivo en las zonas más centrales, como Oviedo o Mieres, que registraron temperaturas de entre los 12 y los 14 grados. Más duras fueron las temperaturas mínimas, que si bien fueron más suaves en la costa, ente los 7 y los 9 grados, fueron descendiendo hacia el interior. En el centro de la región se vivió una noche fría, con temperaturas que rondaron los 6 grados, mientras que las estaciones de los puertos de montaña registraron números en negativo, siendo la temperatura mínima los 2,3 grados bajo cero del puerto de Leitariegos, donde las brumas y nieblas también acompañaron al inicio y el final del día.

Si algo es de agradecerse, es que estas lluvias y las bajas temperaturas no viniesen acompañadas de grandes ráfagas de viento. Las rachas registradas durante el día en Asturias rondaron los 20 y los 30 kilómetros hora con componente oeste, lo que, según indica la Escala de Beaufort, encargada de medir la intensidad de los vientos, se cataloga como de intensidad media.

Para los turistas y para quienes tengan pensado disfrutar del aire libre durante lo que resta de semana, el tiempo no se lo pondrá fácil. La previsión para los próximos días de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no indican grandes cambios en el Principado. Este puente primaveral con tintes invernales no agrada ni a locales ni a turistas, aunque no parece que vaya a frustrar los diversos planes.

"Sabíamos que viniendo a Asturias en mayo nos podríamos encontrar de todo, porque no es la primera vez que venimos. Por eso en la maleta se han venido con nosotros tanto abrigos como camisetas, afirmó en Oviedo un sonriente Vicente López, pacense que disfrutará de unos días en el Principado junto a su familia. Sin embargo, para quienes querían aprovechar estos días para descansar, el tiempo acompaña. "Casi es un alivio ver que no me voy a arrepentir de quedarme en el sofá viendo alguna serie", explicó la joven ovetense Sofía Gil.

Para este jueves se prevén lluvias y chubascos dispersos, más intensos, probables y frecuentes durante las horas centrales, con temperaturas mínimas sin cambios y un ligero aumento en las máximas, que no llegarán a los 20 grados. La lluvia será indudable protagonista del viernes, y aunque el sábado y el domingo continuará, será más leve y dispersa. Durante el fin de semana las temperaturas también continuarán en ascenso, superando los 10 grados las mínimas y los 20 grados las máximas, pero no durará mucho tiempo. El domingo y durante el inicio de la próxima semana, la tónica general seguirá siendo el predominio de las lluvias con temperaturas más similares al invierno que a la primavera.

Suscríbete para seguir leyendo