El PSOE se lleva al 28M una lista con 16 de sus 20 diputados y Conchita Saavedra en el número 2

Dieciséis de los veinte diputados de la bancada socialista en la Junta lo van a volver a intentar . El grueso del grupo parlamentario, un ochenta por ciento, repite plaza en la candidatura para las autonómicas del 28 de mayo dentro de una lista de «rostros» que ayer dio de paso el Comité Autonómico de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y que pretende decir, así lo ve Adrián Barbón, que «cambiamos la página de nuestra historia, que abrimos un nuevo capítulo completamente diferente…» El presidente del Principado y secretario general de los socialistas asturianos deja esa interpretación después de descorrer las cortinas que cubrían los últimos nombres y despejar todas las incógnitas, empezando por la designación de la gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), Conchita Saavedra, para ser su primera escolta como número dos en la candidatura por la circunscripción central. Ella entra, dice él, como emblema de la respuesta del Gobierno a «las dificultades muy duras que hemos sufrido en esta legislatura».

Llega para que se vea «una de las caras» de la reacción asturiana ante el coronavirus y como una independiente con cargos en la Administración socialista pero sin carnet cuyo acceso a la lista pretende demostrar también que «queremos incorporar personas nuevas al partido». El nombramiento quiere ser además un mensaje de comprensión en tiempos de movilización sanitaria y un indicio de que «sabemos que el sistema sanitario lo ha pasado muy mal. Entendemos la crispación y el temor, somos un partido y un gobierno que escucha» y ahí Saavedra, completa el retrato Barbón, «aporta rigor, seriedad y capacidad de diálogo». En estas listas, fruto de un proceso electivo corregido por el criterio de la representación territorial y las designaciones que se reserva Barbón, se sabía que por detrás del segundo puesto repetirían el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, elección como Saavedra del secretario general, y su portavoz en la Junta, Dolores Carcedo. El quinto, o segundo de los nuevos, da protagonismo y entrada a José Ramón García, «Monchu», secretario general de los socialistas gijoneses y coprotagonista de aquel «barullu» que generaron en verano las primarias por la alcaldía de la ciudad y que acabaron relegando a la candidata preferida por la dirección regional, la alcaldesa Ana González, en favor de Luis Manuel Flórez, «Floro», patrocinado por Monchu y la cúpula local.

Por si acaso, y para no levantar ampollas, la candidata oficialista y perdedora de aquel proceso, Ana Puerto, también está en la lista. Su acceso al número diez es la tercera y última innovación en los primeros puestos de la lista autonómica del centro. Los puestos considerables «de salida» en la circunscripción más nutrida de escaños no ofrecen aparte de éstas más novedad que algún movimiento significativo de los que ya estaban. Así, el consejero de Industria, Enrique Fernández, baja del cinco al siete, y la que fue número dos como independiente en 2019, Celia Fernández, ya no es ni número dos ni independiente: se ha afiliado al partido y sadrá en el seis por decisión expresa de Barbón. Luis Ramón Fernández Huerga, secretario general de los socialistas avilesinos y diputado, cede dos sitios, del siete al nueve; su compañera de bancada Noelia Macías pasa del diez al doce y es significativa la bajada de otra de las parlamentarias del grupo, la mierense Ana Isabel González Cachero, que retrocede del seis al trece y sólo seguirá en la Junta si el PSOE repite al menos su último resultado en el centro. Únicamente, en resumen, se apean cuatro de los veinte diputados actuales, tres de los trece de la circunscripción central -José Ramón Fernández Castro, Alfonso Albadalejo y Carmen Eva Pérez Ordieres, que pasa a la lista municipal de Gijón- y Ricardo Suárez, que deja su cuarto puesto en la lista del occidente al moscón Pablo Rodríguez.

Las candidaturas alistan a cinco consejeros del Gobierno, además de Cofiño y Enrique Fernández hay otros tres, pero en puestos con pocas opciones: la titular de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ocupará el dieciséis por el centro -fue el 18 hace cuatro años- y entran la de Educación, Lydia Espina, como número cuatro del oriente, y el de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, en el cinco del occidente y por elección de Barbón. Las listas de las alas tienden casi absolutamente a la estabilidad en sus primeros puestos, con los liderazgos ya anunciados y continuistas del presidente de la Junta, Marcelino Marcos Líndez, en el occidente y de la número dos del organigrama interno de la FSA, Gimena Llamedo, en el oriente y escasas variaciones. Quedan los gestos, y son los mismos que hace cuatro años: la candidatura del centro la cierra simbólicamente a sus 104 años la histórica militante gijonesa Ángeles Flórez Peón, «Maricuela», y los tres suplentes del centro vuelven a ser el presidente de honor de la FSA, Pablo García; la diputada en el Congreso Adriana Lastra y el miembro de la ejecutiva federal y alcalde de Corvera Iván Fernández. En el centro derecha, mientras, la designación de Conchita Saavedra ha dado pie a las primeras reacciones de desacuerdo. El secretario general del PP, Álvaro Queipo, la ve como «la responsable del abandono de las áreas sanitarias»; el candidato de Foro, Adrián Pumares, interpreta «un premio a la nefasta gestión que ha hecho al frente del Sespa».

Esta es la lista de la circunscripción central en sus principales puestos:

1.- Adrián Barbón (Laviana)

2.- Concepción Saavedra (independiente)

3.- Juan Cofiño (a propuesta del secretario general)

4.- Dolores Carcedo (Oviedo)

5.- José Ramón García, "Monchu" (Gijón)

6.- Celia Fernández (a propuesta del secretario general)

7.- Enrique Fernández (San Martín del Rey Aurelio)

8.- Mónica Ronderos (Langreo)

9.- Luis Ramón Fernández Huerga (Avilés)

10.- Ana Isabel Puerto (Gijón)

11.- René Suárez (Oviedo)

12.- Noelia Macías (Siero)

13.- Ana Isabel Fernández Cachero (Mieres)

14.- Ricardo Fernández (Oviedo)

15.- Jacinto Braña (Gijón)

16.- Melania Álvarez (Carreño)

17.- Pedro Fernández Raigoso (Sobrescobio)

18.- María José Sánchez González (Lena)

19.- Jesús Ruiz López (Avilés)

20.- Águeda Areces (Llanera)

21.- David García (Castrillón)

22.- María Alonso García (San Martín del Rey Aurelio)

23.- Daniel Lillo (Aller)

24.- Cristina Remesal (Laviana)

25.- Víctor Álvarez Peláez (Ribera de Arriba)

26.- Margarita del Valle (Morcín)

27.- Omar Suárez (Soto del Barco)

28.- Blanca Estévez (Noreña)

29.- Miguel Ángel Fernández (Caso)

30.- Julia Acebal (Proaza)

31.- Sergio Prieto (Riosa)

32.- María Eugenia Fernández (Gozón)

33.- Alejandro Fanjul (Llanera)

34.- Ángeles Flórez Peón, "Maricuela" (a propuesta del secretario general)

De forma simbólica, los suplentes son el presidente de honor de la FSA, Pablo García; la diputada Adriana Lastra y el miembro de la ejecutiva federal y alcalde de Corvera, Iván Fernández.

Estas son las listas por las circunscripciones occidental y oriental:

OCCIDENTE

Marcelino Marcos Líndez (Tineo) Alba Álvarez Núñez (Vegadeo) Lidia Fernández Fernández (Valdés) Pablo Rodríguez Menéndez (Grao) Alejandro Jesús Calvo Rodríguez (a propuesta del SG) Valle Iturrate Rodríguez (Pravia)

SUPLENTES 1. Belarmino Fernández Fervienza (Somiedo) 2. Ana María Vigón Suárez (Tapia) 3. Carlos Valle Ondina (Cudillero)

ORIENTE

Gimena Llamedo González (Parres) Ángel Ricardo Morales Fuentecilla (Llanes) María Esther Freile Fernández (Colunga) Lydia Espina López (Villaviciosa) Jairo Palacios Vigil (Nava)

SUPLENTES 1. Iván Allende Toraño (Piloña) 2. Marta María Alonso Guijarro (Ponga) 3. José Manuel Abeledo Viesca (Onís