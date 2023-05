La FSA lucha en su gran mitin contra el exceso de confianza: "El camino para perder las elecciones es darlas por ganadas"

Adrián Barbón se mostró cómodo en su gran mitin de campaña, arropado por Pedro Sánchez en Gijón. Se mostró cómodo, pero quiso evitar el exceso de comodidad en el votante socialista para movilizarlo al máximo pese a que las encuestas le sean favorables. Tanto él como su mano derecha en la Federación Socialista Asturiana (FSA), Gimena Llamedo, hicieron un llamamiento en el recinto ferial gijonés contra el exceso de confianza. "Hasta los informes internos del PP dicen que en Asturias está hecho. Pero el camino para perder unas elecciones es darlas por ganadas, y no se pueden dar por ganadas estas elecciones. A la gente progresista de Asturias hay que decirles, sobre todo en las alas, que concentren el voto en el PSOE, porque solo el PSOE va a tener diputados entre los partidos de izquierdas en las alas", reclamó Barbón.

Eso sí, el presidente del Principado, que opta a la reelección, comenzó con aires de triunfalismo su intervención. "Esta sala nos trae suerte", señaló en referencia al pabellón central donde se desarrolló el mitin. También quiso hacer hincapié en el lleno que registró el espacio destinado al acto, y contraponer este hecho a los eventos del PP. "Todo se nos está quedando pequeño. No cabe más ilusión, más alegría, más esperanza. Es que no cabe más. Estamos aquí y somos ilusión en vena", proclamó el líder del socialismo asturiano. No se olvidó de lanzar una pullita a sus rivales asegurando que la candidata del PP en Avilés hizo "lo que nunca habíamos visto", que es "explicar por qué no habían llenado" en un acto. Y sentenció este capítulo: "Nosotros hacemos mítines para que esté la gente, no solo los socialistas".

Quiso echar un cable a la plaza de Gijón, donde hay serias dudas de que el PSOE pueda retener la alcaldía frente al bloque de derechas encabezado por la forista Carmen Moriyón. "Tenemos la alcaldía con Ana González y vamos a tenerla con Floro", proclamó antes de hacer un chascarrillo para reivindicar la valía de sus cuatro años al frente del Principado: "No admito eso de que tengo más kilos que algunos dicen. Ando más o menos igual. Eso sí, con menos pelo. Lo que tengo, junto a la misma o más ilusión de 2019, ¿sabéis lo que es? La experiencia de ser Presidente del Principado. El único candidato que la tiene. Y no ha sido una legislatura cualquiera". En este sentido, como hizo también Pedro Sánchez, resaltó la dificultad de un mandato marcado por la pandemia de covid.

Llamó una vez más a "impedir por todos los medios que Abascal se haga con Asturias, que sería la guinda de la tarta para ellos". Dio por hecho así que el PP pactará con Vox si tiene posibilidades de gobernar. "A ese votante moderado y a esos militantes del PP, si queréis que en Génova tomen nota, votadnos a nosotros. Máxima movilización, máxima participación. Vete y vota", agregó. Como ya hiciera en otros mítines, utilizó la fórmula "vete y vota" para encadenar una traca final de proclamas en la que entró a participar el público coreando junto a él ese "vete y vota". "Si queremos mantener la tarifa plana Conecta que permite viajar por 30 euros por toda Asturias y seguir incrementando las conexiones internacionales. ¿Cómo lo podemos hacer? Vete y vota", señaló por ejemplo, antes de terminar su turno de forma curiosa al repetir el minuto de oro con el que había finalizado su intervención en el debate de la TPA.

Cercanía y distancia con Sánchez

Quiso Barbón mostrar en su intervención que tiene muchos puntos en común con las políticas de Pedro Sánchez, dándole naturalidad a este hecho, pero también matizando que hay cuestiones en las que discrepan. "Hay medidas nacionales con las que estamos de acuerdo: subida del IPC en las pensiones, subida del salario mínimo, las becas, política de vivienda para que deje de ser motivo de especulación... ¿Cómo no vamos a coincidir en tantas cosas con el Gobierno de España? Pero, ojo, cuando hay discrepancias también lo decimos. Y eso nos distingue de otros partidos que imponen a su candidato a dedo desde Madrid. Yo hablo en libertad porque no me impusieron desde ningún despacho de Madrid, me elegisteis aquí en Asturias", razonó.

Citó como ejemplos de discrepancia con Sánchez la protección al lobo, el sistema de financiación autonómica o la gestión del servicio ferroviario de cercanías. Y en este punto introdujo además un emotivo homenaje al expresidente asturiano Pedro de Silva. "Soy socialista desde los 17 años, pero soy asturiano desde que nací. Y si en algún momento hay discrepancia entre una posición u otra, siempre defenderé Asturias, Asturias lo primero. Siempre. Con toda la fuerza que sea capaz. ¿Sabéis de qué presidente aprendí eso? Está sentado entre el público discretamente, como siempre. Lo aprendí de un presidente referente: Pedro de Silva", dijo Barbón, propiciando así un sonoro aplauso a De Silva, que tuvo que ponerse de pie.

Gimena Llamedo, al ataque

Abrió previamente fuego Gimena Llamedo en el mitin del PSOE de este miércoles en Gijón encabezado por Pedro Sánchez, Presidente de España. Y lo hizo casi literalmente: abrió turnos de intervenciones, pero también sacó munición contra la derecha y, especialmente, contra el candidato del PP al Principado, Diego Canga. "Nos viene este candidato que está de paso, más acostumbrado a escucharse a sí mismo que a los demás, candidato altivo y que mira por encima del hombro. Más enamorado de sí mismo y menos de Asturias", afirmó la secretaria de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA).

Llamedo protagonizó una intervención intensa para abrir el mitin, acordándose mucho de sus rivales en las urnas. Criticó al PP especialmente. "Para hablar bien de Asturias siempre están mudos: me extrañó mucho no escuchar al candidato del PP no valorar los buenos datos demográficos de hoy", atacó, afeando asimismo que "ni en los peores momentos arrimaron el hombro, siempre levantando muros y no puentes", en referencia a la crisis del covid.

"Somos un equipo y somos el partido de Asturias. Se nota en actos como este. Mientras que otros están escondidos, y no me extraña, en salas pequeñas, sin pisar la calle, sin escuchar. Estamos aquí, llenando este pabellón, en la calle, con la gente mirándoles a la cara porque llegamos con los deberes hechos", recalcó Llamedo, que también hizo referencia a la idea de que "ha sido una legislatura especialmente dura".

Agradeció la labor de Barbón y Sánchez "protegiendo a las personas mayores sin dejar a nadie atrás, no como en otros lugares". Y añadió: "La derecha nos dice que hay que elegir entre trabajo o derechos; lo que hacen siempre: intentar mentir, intentar engañar... Unos aprovechan la crisis para generar desigualdad: que los que tienen más tengan más, y los que tienen menos tengan menos". Contrapuso a este tipo de gestión la del PSOE: "Gobernamos subiendo las pensiones frente a viernes negros, de recortes, de copagos".

Criticó al PP por decir que Asturias acumula 40 años de socialismo en el gobierno. "Esconden que gobernaron en dos ocasiones y dejaron esta comunidad al borde de la quiebra; y lo único que hicieron fue tener líos. Hasta la hija de Sergio Marqués les dijo que primero pidan perdón". También afeó a Canga "sus silencios sobre Vox, ni un pellizco, ni una mala palabra". Algo que achaca a que "tienen un acuerdo oculto, un cheque en blanco para entregar Asturias a Abascal".

"Tenemos que pararles, son realmente peligrosos, nos ven a las mujeres como en la Edad Media", siguió proclamando en clave de ataque a la derecha. Llamó a votar al PSOE por las mujeres, también "por las que vienen", y en este punto citó a su hija, su bebé, presente "por primera vez en un mitin".

Y no se olvidó de reforzar el mensaje contra el exceso de confianza que puedan generar las encuestas favorables. "Oiréis eso de 'está ganado'. Pero puede ser una trampa. No estará ganado hasta que los votos estén en la urna, que nadie se duerma porque la pesadilla puede durar cuatro años. Y el arrepentimiento no cambia las cosas. Que nadie se quede en casa. Que el lunes Canga sea el primero en abandonar Asturias, y el capitán de ese Costa Concordia asturiano coja el avión a Bruselas", sentenció Gimena Llamedo.