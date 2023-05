¿Habrá nuevo giro a la derecha en Asturias en las elecciones generales?

La mayoría de los analistas sostienen que las elecciones municipales, pese al sesgo personalista que se observa en muchos ayuntamientos (se vota a la persona más que al partido en buena parte de los casos), componen una foto muy completa sobre el sentir político de los españoles. Tal y como apunta la politóloga asturiana Azucena Álvarez, esa foto es mucho más completa que la que proporcionan las elecciones autonómicas, ya que estas no se celebran a la vez en toda España; ayer, por ejemplo, no las hubo en Galicia, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Castilla y León. Los resultados de las municipales en Asturias también suelen revelar el inmediato futuro político de España, y a menudo anuncian los "vuelcos" electorales de las siguientes generales, aunque no siempre ha sido así debido a las particularidades de una región en la que, la derecha ha implosionado las dos únicas veces que ha conseguido desalojar al PSOE del poder autonómico en los últimos cuarenta años.

El PSOE es el partido hegemónico en Asturias, y más aún en las votaciones municipales, gracias a su gran implantación en toda la región. Los socialistas alcanzaron al poder en España por primera vez en esta etapa democrática de la mano de Felipe González, en 1982. Al año siguiente hubo elecciones municipales y los socialistas alcanzaron su techo histórico, con el 46,20% de los votos (casi 278.000 sufragios), por los poco más de 168.000 de la derecha (27,87%), encarnada entonces por Coalición Popular, integrada por conservadores (AP), democristianos (PDP) y liberales (UL). El desgaste provocado por el poder fue generando una mengua en los resultados del PSOE en las elecciones siguientes, pero se mantuvo siempre en torno al 40% de los votos, con el PP muy por debajo. El primer gran vuelco electoral registrado en Asturias ocurrió en las municipales de 1995, cuando el PP conseguía casi 260.000 votos, el 41,39% del total, mientras que el PSOE perdía por primera vez una votación en la región en la historia reciente al quedarse por debajo de los 225.000 votos. Aquel giro a la derecha se confirmó solo un año más tarde, cuando el PP, con José María Aznar a la cabeza, vencía en las generales. En este punto se registró en Asturias una circunstancia especial, que provocó que los resultados en las siguientes municipales, las de 1999, ofrecieran resultados bien distintos a los del resto de España. Ocurrió el 28 de febrero de 1998, en una convención celebrada a puerta cerrada en un restaurante de Cangas de Onís. Aquel cónclave popular, presidido por el entonces todopoderoso "general secretario" del PP, Francisco Álvarez-Cascos, supuso el principio del fin del único Gobierno de ese partido en Asturias. Los ataques al presidente autonómico, Sergio Marqués, fueron furibundos. El argumento, que iba "por libre". Las derechas (PP, Foro y Vox) sumaron este domingo en Asturias el 37,82% de los votos, por el 32,08% del PSOE, que no obstante fue otra vez el partido más votado en la región Cuentan algunos de los presentes que Álvarez-Cascos pronunció ese día una frase lapidaria: "Más vale partido sin gobierno que gobierno sin partido". El 14 de junio de ese mismo año el PP expulsaba a Sergio Marqués, que unos meses más tarde creaba la Unión Renovadora Asturiana (URAS). El PP se partía en dos. El resultado de esta crisis fue que en las municipales de 1999, mientras en el conjunto de España ganaba el PP (aunque por apenas 38.000 votos), en Asturias el PSOE volvía a imponerse con claridad: casi 255.000 votos en su haber (41,39%) por los 205.000 del PP (33,26%). Además, los socialistas recuperaban el poder autonómico. Las elecciones municipales de 2003 reportaron en Asturias un empate técnico, ya que el PP obtuvo 235.000 votos (38,64%), por 230.000 el PSOE (37,82%). Al año siguiente, en unas elecciones en las que influyeron decisivamente los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 (solo tres días antes de los comicios), el PSOE recuperaba el poder de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero. Continuó el empate técnico en las siguientes municipales, las de 2007, ya que si el PSOE logró 234.562 votos (39,72%), el PP tuvo 232.374 (39,35%). A partir de ese momento el bipartidismo empezó a flaquear y surgieron los denominados "nuevos partidos", entre los cuales podría incluirse a Foro Asturias Ciudadanos (FAC), que en su primera comparecencia, en 2011, propició que junto al PP y a Ciudadanos la derecha superara el 44% de los votos, por el 29,87% de un PSOE que también perdía, por segunda y última vez, el gobierno autonómico. Álvarez-Cascos fue elegido presidente, pero convocó elecciones un año más tarde. Y perdió. El PSOE recuperó el poder y ya no lo ha vuelto a soltar. Un año más tarde, el vuelco se repetía en el conjunto de España y Mariano Rajoy llegaba a La Moncloa. En las elecciones municipales de 2015 las derechas siguieron sumando más votos que el PSOE, el 37,56% contra el 27,51%. Y al año siguiente Rajoy repitió mandato en España, pero este solo duraría tres años. Porque la moción de censura que el 31 de mayo de 1998 presentó el PSOE contra el mandatario gallego propició la llegada al poder de Pedro Sánchez. Al año siguiente, el PSOE ganaba las municipales en Asturias y alcanzaba de nuevo un empate técnico con la suma de las derechas. Solo unos meses más tarde Sánchez se imponía también en las generales. Las últimas municipales celebradas en Asturias, este domingo, parecen augurar también un cambio de ciclo en las generales del próximo 23J. Porque las derechas han alcanzado en conjunto (PP, Foro y Vox) el 37,82% de los votos emitidos, mientras que el PSOE, pese a haber sido la formación más votada, se ha quedado en el 32,08%, lo que por otro lado supone uno de los mejores resultados del partido en España.