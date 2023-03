La llegada de la nueva telecabina a Valgrande-Payares traxo un "boom" pal complexu. El nuevu remonte fixo que cada xornada d'esquí el númberu d'usuarios se doble ya inclusive triplique al respeutive d'años anteriores. Eso sí, tamién tuvo una cara "B": aumentó'l númberu d'accidentes, especialmente venceyaos al escesu de velocidá de dellos aficionaos nes pistes. Por ello, dende la dirección de la estación fíxose un llamamientu a la calma y a la prudencia. "Venir a la estación ye venir realizar una actividá d'ociu, non de competición, y cualquier día, por esi afán de querer dir más y más apriesa, puede pasar una desgracia", apunta'l director del complexu, Javier Martínez Iglesias. Nuna temporada normal, rexístrense unos dos accidentes graves al añu. No que va d'esta, poco más d'un mes, yá se rexistraron, polo que la tendencia ye a triplicalos.

La medría del númberu d'accidentes tien, según los responsables de Payares, dellos factores. El primeru ye l'escesu de velocidá. Nes pistes de la estación l.leniza, señalen, un esquiador esperimentáu puede algamar velocidaes de más de 120 kilómetros per hora nel descensu. Esto axúntase a la fatiga acumulada yá que, tal que espliquen dende el complexu, la nueva telecabina "dexa que si primero s'esquiaben 20 kilómetros nuna xornada, agora puedan esquiase 60 kilómetros. Eso, nes piernes y nos reflexos, nótase". Señalen que la mayoría d'accidentes prodúcense a la fin de les xornaes d'esquí, cuando los aficionaos "tán más cansaos, tienen peores reflexos y con too y con ello baxen a altes velocidaes". Dexen claro que nun son toos, pero qu'ún solu accidente podría provocar una desgracia.

Javier Martínez, director del complexu, pon un exemplu : "L'añu pasáu hubo un accidente mortal en San Isidro por esta causa al topetar dos persones adultes. Agora, en Payares, tenemos munchos neños que nos escoyeron pa entamar a esquiar y aprender colos programes de Selmana Blanca. Si un esquiador topeta por accidente con un grupu d'ellos a una velocidá elevada puede haber consecuencies fatales".

Pero ¿hai una velocidá llende nes pistes? ¿Quién puede controlar esto?. La respuesta a la primer entruga ye que non. Nun esiste una normativa qu'afite unos kilómetros per hora que nun se puedan superar. Y a la segunda entruga, la respuesta ye que son los "pisters", les persones encargues de xixilar les pistes, les que pueden avisar a un esquiador por que baxe la velocidá si va a un ritmu escesivu, pero non más allá d'eso. Por eso Martínez insiste nun llamamientu al civismu de la xente. "Ye importante que tomen conciencia de que puede haber consecuencies graves", apunta. Amás de los pisteros, tamién la Guardia Civil xixila'l comportamientu nes pistes y fuera d'elles. Ello ye que Martínez quixo tener un agradecimientu especial mesmo pa los miembros del GREIM (Grupu de Rescate ya Intervención en Montaña) de la Benemérita, como al destacamentu de Tráficu, que tamién collabora a la de regular la circulación y los accesos al complexu ivernizu.

"Sabemos qu'hai aplicaciones que miden la velocidá a la que baxes o los kilómetros que esquíes nuna xornada, pero hai que ser conscientes de qu'esquiar nuna estación ye dir realizar una actividá d'ociu, y non una competición na que poder ponese en peligru ún mesmu o a los demás", atayó'l director de Valgrande-Payares.