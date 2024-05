El llaniscu Pablo Ardisana conviértese en patrimoniu d'Asturies

L'escritor y poeta llaniscu Pablo Ardisana (H.ontoria, Llanes, 1940-2017), ún de los autores más rellumantes de la lliteratura n'asturianu del postreru terciu del sieglu XX, llogró en 1976 la llicenciatura n'Hestoria. Esi añu, el 14 de mayu, anotó nunes notes de clas: "Quizá sea esta la última clase. Son cinco años menos ya. Recuerdo la primera clase. Fue con don Gustavo [Bueno]. Entonces creía una serie de cosas que ahora no creo, ahora creo otras que antes no creía. Mis creencias de ahora son creencias escépticas: creo lo que no creo".

Esta cita ye preba del calter y talentu d'un autor amigu de la conversación y la tertulia, grandiosu narrador d'histories locales aprendíes de los sos mayores y colos sos problemes físicos (sufría acondroplasia) que llindaron los sos movimientos más allá de Llanes, onde'l deterioru de la redolada natural siempre lu esmoleció. Y esti testu ta conteníu nel so archivu personal, guardáu nel Muséu del Pueblu d’Asturies, que lo inventarió apocayá. L'archivu foi donáu por José María, hermanu del poeta llaniscu y ta compuestu por "cuadernos y fueyes escrites a mano con poemes, borradores de cartes y artículos; permunches cartes d'escritores, amigos y amigues, ente les que destaquen les correspondencies de la filóloga María Josefa Canellada (una de les sos cartes reproduzse nesta páxina), la mezzosoprano Teresa Berganza y dellos escritores mozos en llingua asturiana; apuntes de clase, diarios y anotaciones memorialistes, artículos periodísticos, fotografíes familiares; llibros dedicaos... Abarca dende 1964 a 2004", esplica Juaco López, director del Muséu del Pueblu d'Asturies. Esti archivu axúntase al legáu d'otru de los hermanos de Pablo Ardisana, Juan, fináu en 2022, que dexó más de 25.000 fotografíes en blancu y negru y diapositives en color, tamién dende los años sesenta y hasta mediada la primer década del sieglu XXI. "Son dos archivos que se complementen porque dambos hermanos teníen unos mesmos intereses pola naturaleza, el vivir llabrador y la condición humana", apunta Juaco López.

Juaco López, Pablo Ardisana y el xeógrafu Francisco Quirós, en 2006. / Juan Ardisana

"Los Ardisana –detalla'l director del Muséu del Pueblu d’Asturies– son una familia de variaes aficiones: la llectura, Antonio Machado, pol que Pablo sentía una ‘devoción insobornable’, el paisaxe y la naturaleza, la música clásica, el flamencu, los bolos, los toros, el fútbol, les vaques y les flores. Dalgunes son heredaes. El padre, que terminó los sos estudios na Escuela Normal d'Uviéu en 1932 con 19 años, tuvo destín na villa de Llanes, pero camudó esi puestu por Cuerres porque quería ser un maestru rural, y tresmitió a los sos fíos l'interés pol campu, les vaques, el maíz, les pataques y la naturaleza". Reflexu d'esi amor pola vida tradicional, nel so archivu Pablo Ardisana dexó escrito: "En aquel tiempo había una manera de vivir que fue extinguiéndose, definitivamente, en los últimos treinta años. Era una comunión de los seres humanos con los dones y dificultades de la naturaleza: el vivir campesino". Yera un vida na que "se trabayaba enforma pa tener poco". "Pero que los Ardisana queríen y almiraben", amiesta Juaco López.

Pablo Ardisana publicó'l so primer poema en 1970 cuando ganó un concursu lliterariu nel institutu de Llanes. Dempués daría a la imprenta seis poemarios. En 1985 publicó una antoloxía del poeta Celso Amieva y en 2001 foi ún de los autores españoles escoyíos pa l'antoloxía "Iberia poliglotta", editada en Colonia.

La prestosa carta de María Josefa Canellada Una de las ayalgues del archivu de Pablo Ardisana ye la felicitación nadaliega que la escritora María Josefa Canellada-y mandó n'avientu de 1985. Esta ye la trescripción: "Mira, Pablo: tú non lo sabes. Pero l’ablanera sigue tó los dís iguando cucuruchinos de castañes pa dáyoslos a tou el mundiu. Co la saya y el mandilín bien usaos, cola medida vieya, de madera prieta y relluciente, toa espicotiada, anda repartiendo castañes. Pero ya non son aquelles gordes y llucies, les baldunes, que tenín un rellumu nidiu y apretau. Agora tán magostaes. El so golor prestosu enllenó toa la tardi asombría, murnia y aguxanada. Esti vafu de calorín, xunt’al fumeru, en escañu caliente, fizo fuxir la llerza los pinganexos del horru, y toa la tardi s’enllenó d’ello. Entós l’alma atopóse n’un finxu d’atenrecimientu col golor del magüestu. La to ablanera no muerre tovía. Ruémpense los reloxes, y ella sigue ferrial y llena brenga. Gracies al to llabor de poner les pallabres ensartaes una con otra, en so llugar precisu, como ñaz el arfueyu nos pumares. Que se callen los paxarinos, que se callen los voladores nes romeríes, y que se callen los airones nos castañeos fondos. Que nin siquiera los rapazos armen xareu al salir de l’escuela, nin tampocu les pegarates lloques ena rodiada: que Pablo tien que siguir escribiendo les sos coses, en medio‘l silenciu nadaliegu, como ñaz el arfueyu nos pumares".

