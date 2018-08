Rescatan a otros tres perros de la granja de La Menudera

La protectora de animales Anadel ha conseguido esta mañana rescatar otros tres perros del la finca de La Menudera en la que hace ya más de una semana se encontraron alrededor de 180 animales en pésimas condiciones de salud e higiene. Acompañados por el Seprona y la Policía Local, miembros de la protectora accedieron hacia las 11.30 horas a la granja y durante más de dos horas estuvieron intentando echar el guante a los perros -por el momento no tienen permiso para rescatar a seis vacas, a dos yeguas y un gran número de aves de corral que también se encuentran en el lugar- pero solo consiguieron atraer a tres de los cinco perros que tienen identificados. "Ha sido muy difícil cogerlos, huyen de las personas, estaban estresados, hemos estado horas para que se nos acercaran. Vamos a dejarlos descansar un poco y volveremos por la tarde a por más", señala Fernanda Blanco, de la protectora.

En un primer momento pudieron sacar ya a una mastina, que estaba atada "y con síntomas de haber comido muy poco en los últimos días". El resto de perros están sueltos, por lo que tuvieron que tirar de todos los trucos disponibles para que se les acercaran, y lo consiguieron con dos border collie, a los que detectaron también sarna y síntomas de desnutrición. Estos tres canes se suman a los seis cachorros que sacaron ya la semana pasada, de los cuales, uno no ha sobrevivido. "La recuperación de los cachorros que sobrevivieron marcha muy bien, el que estaba en peor estado ya se alimenta por sí solo", afirma la veterinaria Ana Bances, que estuvo esta mañana en el operativo. También ayudaron las protectoras SOS Pitbull y Canfelinz de Grado. Esta tarde tratarán de acceder a los otros dos perros: "No descartamos que haya más que no hemos visto".

En cuanto a los animales de ganadería, aunque todavía no ha pasado el plazo de subsanación de deficiencias que la Consejería de Agroganadería ha dado a los dueños y, por tanto, no se pueden sacar de la granja aún, la protectora se preocupó por su estado y siguen "en pésimas condiciones". "No van a poder arreglar nada porque los dueños no están en condiciones de hacerlo. Necesitan ayuda. La cuadra se está cayendo y los animales siguen sucios y desnutridos, esperemos que podamos salvarlos antes de que mueran", sostienen desde Anadel.