Lo explicó el otro día Juan Echanove a LA NUEVA ESPAÑA: su intención era estrenar un espectáculo basado en “lo que le sucede a una compañía que anda por Polonia cuando Hitler invade el país” y nada más.

Por eso eligió para volver a los teatros de España una comedia ardiente basada en el clásico más clásico de Ernst Lubitsch, una crítica a los invasores alemanes que alimentan ahora los libros de historia y los documentales de La 2. Pero el pasado 25 de febrero Vladimir Putin invadió Ucrania y la comedia cobró nueva vida.

Y el teatro Palacio Valdés lleno hasta la bandera, aplaudió esta noche a rabiar la comedia que devuelve a Avilés a las ligas mayores de las que no se apeará en todo el mes de marzo. Después del estreno nacional de hoy (repiten función el sábado a las 20.15 horas) vienen “El cuidador” (11 de marzo) y, después, “Decadencia” (18 de marzo). El Niemeyer ha programado el último viernes de mes “Los pazos de Ulloa”, pero eso no es estreno.

Juan Echanove debutó como director de escena en Avilés, experiencia que repitió de nuevo con nota, pero también se reservó el papel que hizo Jack Benny en el clásico que confunde la función de teatro con una invasión mundial. La actriz Lucía Quintana acompañó a Echanove al frente del espectáculo. Los dos participaron en el anterior proyecto escénico del director de escena (“La fiesta del chivo”). Los dos juntos son las piezas que hacen que estalle la locura que completan Ángel Burgos, Gabriel Garbisu, David Pinilla, Eugenio Villota y Nicolás Illoro.

“Ser no ser” dejará Avilés para instalarse en el madrileño teatro de La Latina. “La productora me planteó estrenar unos días antes que la fecha que teníamos en Madrid: el 17 de marzo”. No lo dudó. Y los avilesinos no decepcionaron.