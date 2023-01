Aliatar echa horas extras en la comarca

La agenda de Aliatar, el emisario de los Reyes Magos, echa humo en la comarca avilesina, donde no hay rincón al que no tenga previsto acudir el embajador real para anunciar a los más pequeños de las casas la inminente llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar y, si se da el caso, recoger cartas de última hora con el compromiso de hacerlas llegar a Sus Majestades. En correspondencia al esfuerzo de Aliatar, sus recepciones están resultando multitudinarias a la par que emocionantes. Además, no faltan caramelos u otras golosinas para que todo el mundo vuelva a casa con un dulce sabor de boca.

Una de las paradas que hizo ayer Aliatar tuvo como escenario el barrio avilesino de Miranda. A iniciativa de la asociación de veteranos del Miranda C. F. el emisario real compartió un rato de la tarde con la infancia y se hizo fotos con cuantos quisieron en un "photocall" lleno de motivos navideños y al que no le faltaba detalle. Esto, sin interrumpir sus obligaciones en Avilés, donde se mantiene en la plaza de España el set donde Aliatar atiende a cuantos desean conocerlo entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche. Sin salir de Avilés, esta tarde Aliatar volverá a desplazarse; en concreto tiene previsto estar a las 19.00 horas en el centro sociocultural de La Carriona. No menos ajetreado fue el día del embajador de los Reyes Magos en Corvera. El destacado miembro de la casa Ben Hamet del Sáhara y máximo responsable de todas las embajadas de Melchor, Gaspar y Baltasar atendió a la infancia corverana en el centro social Tomás y Valiente (donde también estará hoy de 17.00 a 19.00 horas). Además, Aliatar visitará durante la jornada de hoy los centros de mayores del concejo, una gira que le llevará por Trasona, Molleda y La Marzaniella. Como novedad, tres princesas se han incorporado a la embajada de los Reyes Magos en Corvera: Lao, Mali y Amal. La primera de ellas atendió ayer, por imposibilidad de que lo hiciera Aliatar, a los niños y niñas que se acercaron al centro cívico de Trasona. Mali y Amal harán hoy lo propio en el centro cultural de Los Campos y en La Lechera de Cancienes –un acto pensado también para la chiquillada de Solís–, en ambos casos de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas.