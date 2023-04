La oposición de Avilés apoya, con matices, la fusión de servicios municipales en la comarca

La fusión de servicios municipales de los ayuntamientos que conforman la comarca avilesina es vista con buenos ojos por los grupos de la moción, aunque no ocultan su escepticismo en torno a la comarcalización dado que se trata de un debate recurrente que no acaba de materializarse en medida alguna.

Con "sorpresa" dicen haber recibido en Cambia Avilés (CA) "las intenciones de los dos representantes más importantes del socialismo de la comarca", en referencia a los contactos mantenidos entre el secretario general del PSOE de Avilés, Luis Fernández Huerga, y el alcalde de Corvera, Iván Fernández, con miras a la contratación conjunta de servicios. "Nunca antes movieron un dedo en esa dirección. Se trata de un anuncio electoralista que no tiene un mínimo de credibilidad y por un mínimo de respeto al resto de municipios de la comarca, donde IU comparte gobierno en dos de ellos, deberían haber sido tenidos en cuenta. La perspectiva comarcal debe basarse en el respeto. El debate es más amplio, no se trata solo de hablar de comarcalización de servicios sino de cómo gestionarlos", criticó Juanjo Fernández.

El concejal de CA incidió en que su modelo es el de las empresas públicas, como en Gijón. "Pero la gestión de servicios, además de optimizar recursos, debe de ir acompañada de calidad en el empleo y hay que abrir un debate sosegado sobre la forma en que se hace. Este territorio tiene un tamaño ideal para una comarcalización razonable y obligada pero un debate de este calado debe contar también con los municipios pequeños", agregó Fernández.

Para los populares, "no cabe duda de que la comarca va tarde y durante años se han malgastado recursos, que por el bien de todos los municipios es urgente optimizar". "Es necesario abrir este debate, pero previamente es imprescindible otro y es que la comarca de Avilés ni siquiera está definida administrativamente por parte del Principado, no existe por tanto documento qué regule ni tan siquiera qué municipios conforman esta comarca. Y la consecuencia es que en ocasiones se consideran parte de la comarca a unos u otros municipios en función de la conveniencia del momento y de las afinidades partidistas y no de los intereses de los territorios y de los ciudadanos", opinó la portavoz municipal del Partido Popular, Esther Llamazares.

Desde Ciudadanos sostienen que "hay que buscar la mejor forma para una prestación de servicios de calidad" a la ciudadanía y que "la fusión de municipios posiblemente lo conseguiría", aunque "también es cierto que se mezclan cuestiones identitarias de los concejos que dificultan el debate". "Creemos que no hay voluntad plena, que no lo verán nuestros ojos a corto plazo, aunque se puede ir avanzando en la comarcalización de servicios entre varios concejos", apuntó Carmen Pérez Soberón.

La edil de la formación naranja apostilló que parece harto complicado cuando los concejos tienen externalizados contratos a muy largo plazo. "Por ejemplo, en Avilés, se cerró el contrato de recogida de residuos para 25 años. Y se ha visto con el área metropolitana, no se ha avanzado nada en los últimos cuatro años", concluyó Pérez Soberón.

"En Vox siempre hemos abogado por la reducción de la administración y del gasto político y administrativo, por lo que la fusión de ciertos servicios entre varios ayuntamiento para optimizar la calidad y precio de los mismos merece un estudio por parte de los gobiernos locales; además, a la hora de optar a subvenciones europeas para financiar proyectos, no cabe duda de que salir a competir con una población en torno a 120.000 habitantes proporcionaría ventajas", opinó la portavoz de Vox Avilés, Arancha Martínez Riola.

Para el edil no adscrito, Javier Vidal García, "los momentos más duros de la pandemia demostraron la inutilidad de crear fronteras entre municipios limítrofes, en algunos casos separados por una simple acera" y "hay actividades o servicios que se podrían realizar conjuntamente, siguiendo el ejemplo de la Mancomunidad de Turismo". "Veo hoy imposible la fusión de municipios, pero la apuesta por la cooperación comarcal puede suponer notables beneficios económicos para todos y cada uno de los municipios que participen en esa unidad comarcal", señaló.