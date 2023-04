Abren la vía amistosa para intentar que los despedidos de Alu Ibérica cobren del Fogasa

El colectivo de extrabajadores de Alu Ibérica presentaron este martes varios "escritos de avenencia" al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) con el fin de poder cobrar las indemnizaciones que les corresponden tras haber sido despedidos en mayo del pasado año 2022. Esta nueva vía abierta busca evitar las cadenas de juicios que conllevan las denuncias que han presentado los afectados ante la negativa reiterada a pagar del ente del Ministerio de Trabajo.

Los "escritos de avenencia" son procedimientos que permiten solucionar "de manera amistosa los conflictos" legales. Así, el Fogasa decidió que no iba a pagar las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores de Alu Ibérica como consecuencia del proceso de liquidación que inició la sociedad en diciembre de 2021: aseguraba que estos trabajadores habían llegado a un acuerdo con la multinacional Alcoa –su antigua empleadora– según el cual cada uno de los trabajadores iba a cobrar 60 días por año trabajado más 10.000 euros lineales. Es decir, el Fogasa no iba a pagar porque, según su punto de vista, no podía hacerlo.

Sin embargo, este argumento del Fogasa se opone a los que defienden los trabajadores a través de las distintas centrales sindicales. Estos admiten que sí, que los extrabajadores cuentan con el acuerdo de las indemnizaciones de Alcoa, pero esas indemnizaciones están congeladas porque 14 extrabajadores de la compañía no incluidos en ese acuerdo por la propia Alcoa (porque no estaban en la empresa en la navidad de 2021) lo impugnaron y Alcoa –que ha vuelto a la causa penal: la propia sociedad y varios alto mandos– no termina de activarlo. Es decir, hay un acuerdo, pero de momento –a expensas de un juicio en el Tribunal Supremo– es un papel sin fundamento.

El Fondo de Garantía Salarial es un ente que depende del Ministerio de Trabajo cuya razón de ser es "hacer efectivos (...) los salarios, incluidos los de tramitación, pendientes de pago a causa de insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores de los empresarios". Esto lo hacen subrogando la deuda de los trabajadores hasta el límite de 20 días en 12 meses. La negativa a pagar hacía que el ERE de Alu Ibérica saliera "gratis".

Por otra parte, el sindicato Unión Sindical Obrera (USO) tuvo un encuentro con el secretario general del PP, Álvaro Queipo. "Reclamamos una ya con el Consejero de Industria; es el único que no nos ha recibido", dijo Nacho Antequera.