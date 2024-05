La oposición explota contra el gobierno de Castrillón: "No piensa en los vecinos"

Tras la decisión del Gobierno de Castrillón de mantener a Daorje como la empresa encargada de recogida de residuos y de la limpieza en el concejo, la oposición no ha dudado en cargar contra el ejecutivo. "Anteponen los intereses particulares de una frente a los de los vecinos", lamenta Yasmina Triguero, de Izquierda Unida, mientras que Iván López, del PSOE, asegura que "no entendemos la razón para que Cogersa no comience hoy mismo con la recogida de basuras en Castrillón"

"El gobierno de PP y Vox no está defendiendo el interés de los vecinos ante la presión ejercida por Daorje, permitiendo que ésta siga desarrollando los servicios de basura y limpieza viaria, pese a haber finalizado el contrato", indica Triguero, que cree que "lo más lógico sería la entrada de la actual adjudicataria, Cogersa, de forma inmediata y un contrato de emergencia para la limpieza viaria al no estar firmado aún el contrato adjudicatario definitivo". Según explica la excalcaldesa, el contrato que unía a Daorje con Castrillón desde el 2005 ya ha exprimido todas sus cláusulas de prórroga, por lo que "no existe ningún vínculo contractual que haga necesario, ni mucho menos obligatorio, seguir con esta empresa". "Lo único que hay es presión de la empresa y permisividad, connivencia o debilidad del gobierno de Castrillón", afirma.

López, por su parte, recuerda que el contrato de emergencia para la limpieza viaria ya había sido ofrecido a Daorje, algo que rechazaron de primeras. "Es a ese interés al que ahora se pliega el Ayuntamiento con la consecuencia de que esto ocasiona un gasto para el ayuntamiento superior al que supondría con los nuevos contratos de Cogersa", apunta el concejal, que asegura que ahora "los vecinos de Castrillón van a pagar más por un servicio por la fijación que tiene el PP contra todo lo público". "Este es otro ejemplo más de la incapacidad de gestión con todos los servicios municipales", comenta el socialista, que añade que "el concejo no se puede permitir esta incapacidad de gestión". "Llevamos ya casi un año y todo apunta a que lejos de mejorar, va a peor cada día que pasa", sentencia.

