Un total de 256 alumnos recibirán el cheque educativo corverano el próximo curso

El Ayuntamiento de Corvera celebró ayer un consejo escolar municipal, con la participación de los responsables políticos, técnicos, AMPAS y direcciones de los centros educativos del concejo. El gobierno detalló en la reunión celebrada en el salón de Plenos su propuesta para la concesión de 256 cheques de apoyo educativo por valor de 42.620 euros y 29 becas de comedor de cara al próximo curso escolar, que comenzará el 11 de septiembre 2023-2024.

"Se han recibido 46 solicitudes de cheque de apoyo educativo para la etapa de infantil y 292 de alumnado de Primaria, Secundaria y Bachillerato. De estas solicitudes, cumplen con los requisitos de las bases 36 de Infantil y 220 de las otras etapas educativas", explicó la concejala de Acción social de Corvera, Patricia Suárez. "El resto de solicitudes han sido denegadas por superar los baremos establecidos, por presentar la solicitud fuera de plazo o por no acreditar toda la documentación requerida. Hay que señalar no obstante que se trata de una primera resolución provisional y que hasta el 11 de mayo se puede subsanar y también presentar recurso quiénes no estén conformes", añadió.

La cuantía de los cheques se establece en función de las rentas de las familias solicitantes. Así para alumnado de Primaria, Secundaria y Bachillerato, las familias con rentas de hasta 19.000 euros recibirán cheques como máximo de 190 euros y las unidades familiares con rentas de hasta 29.000 euros recibirán cheques de hasta 150 euros. En cuanto al alumnado de Infantil recibirá cheques por valor de 90 euros.

En cuanto a las becas de comedor, el Ayuntamiento recibió 47 solicitudes para 69 alumnos de Infantil de 3 a 6 años y de Primaria. Se han concedido 29 ayudas. Tambiénse ha abierto un plazo hasta el próximo 11 de mayo para subsanar o presentar recurso.