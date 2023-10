La cofradía del colesterol premia los méritos en medicina, deporte y folclore

Fomentar un estilo de vida saludable tiene premio. La Cofradía del colesterol volvió a reconocer a nombres destacados del sector de la nutrición, la medicina, la gastronomía o el deporte por su contribución a la salud en su gala anual. Un acto emotivo celebrado en el hotel Palacio de Avilés presentado por la escritora avilesina Dulce Victoria Pérez, quien también fue galardonada en 2018 por la cofradía y en el que se reconoció la trayectoria del cirujano Armando Suárez Solís con el galardón Toda una vida. "Es un premio a mi trabajo que me pilló completamente por sorpresa. Estoy muy agradecido porque hayan pensado en mí. Me he dedicado siempre con pasión a la medicina y para mí no es un esfuerzo, sino una satisfacción", señaló Suárez Solís, poniendo el foco en la importancia de divulgar el valor de la medicina "en la vida de las personas".

Un galardón especial que compartió con su hermano, el odontólogo Juan Carlos Suárez Solís, premiado también en la categoría Toda una vida. "Me honra y me entusiasma recibir este reconocimiento, máxime perteneciendo a la cofradía de la villa avilesina, de la que me enorgullezco por pertenecer", apuntó el dentista. En el apartado deportivo el duatleta onubense Emilio Martín fue agraciado con el premio HDL Colesterol Bueno. Un galardón que el tres veces campeón mundial aceptó agradecido. "Saber que es un premio que se le ha concedido a personalidades tan importantes es un honor que me satisface enormemente. Y que el reconocimiento venga de Avilés es más especial todavía. Soy de Huelva, pero tengo un vínculo importante con la ciudad por el deporte que he practicado. Es una segunda casa para mí", contó el deportista. El acto contó también con la asociación cultural avilesina Ximielga la saya, que amenizó el comienzo de la gala en El Parche con una exhibición de baile acompañado de gaita que levantó los aplausos de los presentes. En la categoría de HDL Colesterol bueno, el premio fue a parar a las manos del doctor catalán Eduard Escric por sus investigaciones en el ámbito de la oncología. En la actualidad dirige el Grupo Multidisciplinario para el estudio de Cáncer de Mama de la Universidad Autónoma de Barcelona. El folclore también tuvo su reconocimiento a través de Abelardo González, presidente de la Agrupación folclórica "Sabugo ¡Tente Firme!" desde hace 53 años, quien recibió el galardón Mandil de la cofradía de manos de Esther Llamazares, concejala del PP en el Ayuntamiento de Avilés. "Nos dan este premio por los años que llevamos dando el callo", comentó al recoger el galardón. La tradición de una empresa familiar centenaria como Quesos La Peral fue puesta en valor con el premio a la Trayectoria empresarial. Una compañía que hunde sus raíces en 1923 y que va ya por la quinta generación familiar. Esther Álvarez y José Luis López fueron los encargados de recoger el premio, momento en el que Álvarez aprovechó para dedicar el reconocimiento a "las mujeres del mundo rural que trabajaron desde siempre y que no han tenido la oportunidad de se las protagonistas. Esto va por ellas", exclamó al recoger el galardón obra del escultor Amado González, Favila, arrancando los aplausos de los presentes. "Cuando me comunicaron que me iban a dar el premio creí que se habían equivocado". Con esta anécdota recibió el galardón Javier Fernández-Font, gerente de Alusin Solar el premio Avante de manos de la concejala de Ciudad saludable Ana Suárez Guerra. Un premio a su trayectoria que "me sorprende pero que agradezco", indicó Fernández-Font. La gala que una edición más y ya van 24, busca destacar a las entidades o personas cuyos trabajos de investigación, promoción y divulgación persiguen la buena salud, cerraron la noche con una cena de celebración. Hoy, la cofradía presidida por Sabino González retomará su actividad a las 11.00 hora con la firma de premios en el monolito del paseo de Manuel Ponga Santamaría, en la ría de Avilés.