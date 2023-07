Urgen elevar la altura de las vallas del Huerna tras la colisión de un coche con un oso

«Hay que cambiar el sistema de protección de la autopista del Huerna (AP-66), las vallas son demasiado bajas y no impiden el paso de animales salvajes». Es la rotunda afirmación de la Fundación Oso Pardo (FOP) después de que un vehículo impactara contra un plantígrado en la noche del domingo. El conductor, A. F. A., afirmó a este diario que no tiene dudas de que se trataba de un oso «enorme» que saltó el quitamiedos y accedió a la calzada. «No nos extraña y, si no se toman medidas, podría haber un accidente mucho más grave», apuntaron portavoces de la organización conservacionista. Añadieron que estos «encuentros» serán más frecuentes por la expansión de la especie.

Grande era el oso y más grande aún el susto que se llevó A. F. A., que volvía de las vacaciones junto a su mujer, su hijo y otro niño. Conducía un coche de sustitución después de que se averiara su vehículo. Los hechos se produjeron en torno a las 23 horas, a escasos kilómetros del antiguo peaje de Campomanes (en el punto kilométrico 73.2 en dirección a Oviedo): «Me dio tiempo a frenar, pero lo golpeamos con la parte del foco derecho en el trasero. Se levantó y escapó», explicó el conductor a LA NUEVA ESPAÑA. La familia llamó a la Guardia Civil, que inició las pesquisas sobre los hechos. En la investigación está participando también la Guardería del Principado y, según confirmaron ayer fuentes del Gobierno regional, por ahora no se tiene constancia de la presencia de un oso herido en los montes de Asturias. Esta vez, al menos de momento, hay final feliz. Pero puede que no siempre sea así, avisan desde la Fundación Oso Pardo. El presidente, Guillermo Palomero, señaló que las vallas de la autopista del Huerna «no llegan a los dos metros». Ya en el año 2008, tras el atropello de un plantígrado en León (en la A-6), la entidad presentó un estudio para implantar nuevos sistemas de seguridad. Incluía instalar vallas de más de tres metros. Es responsabilidad de las autoridades estatales, apuntó Palomero, mantener a salvo a las personas y a la especie en la autopista. La FOP pide prudencia en las carreteras secundarias. En caso de encontrar un oso, recomienda reducir la velocidad y dejar que el animal pueda huir con tranquilidad. Nada de sacar el móvil: «No hay necesidad de un minuto de gloria en las redes sociales». Aucalsa afirma que no hay daños en los quitamiedos de la autopista Aucalsa, concesionaria de la autopista del Huerna (AP-66), informó ayer de que no se han encontrado daños en los quitamiedos de la calzada. Responsables de la empresa matizaron que aún no se ha revisado la totalidad de los sistemas de seguridad de la carretera y que las labores de comprobación se mantendrán varios días. La concesionaria de la autopista del Huerna –que une Asturias con la Meseta y discurre por el territorio de conexión entre las subpoblaciones (oriental y occidental) del oso pardo– no confirma que el animal que impactó contra un vehículo en la noche del domingo fuera un plantígrado. A pesar de que se han encontrado restos de pelo y heces en la zona y del testimonio del conductor, las fuentes consultadas insisten en que podría tratarse de un oso, un jabalí o cualquier otro animal salvaje.