Guerra del agua en Langreo: IU busca apoyos y sopesa movilizaciones para que el concejo no vea recortado el caudal que le llega del Nalón

IU, la formación política que sustenta al gobierno de Langreo, demandó este miércoles un "frente común" en defensa del agua. La coalición ha comenzado una ronda de contactos con las organizaciones sindicales que seguirá con colectivos empresariales y ciudadanos, con el objetivo de poner freno al procedimiento iniciado por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para reducir más de un 75% el caudal del que disfruta el concejo en su captación de agua en el río Nalón a la altura de Curuxera, en Laviana. "Si no hay soluciones no descartamos movilizaciones, pero antes hay que crear un gran frente común para a nivel político y social", expuso David Álvarez, coordinador de IU en Langreo.

El alcalde, Roberto García, ya había realizado días atrás un llamamiento que encontró respaldo en los colectivos vecinales y empresariales del concejo. La concesión de Curuxera, de 1956 y usada para abastecimiento de población e industrias, fija un uso de 1.000 litros por segundo, que la Confederación quiere limitar a 240. El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) ha alegado para reducir aún más ese caudal. Los empresarios ven "un interés oscuro de meternos en Cadasa y que Langreo pierda su independencia" en el suministro.

David Álvarez argumentó que ya en los años 70 y principios de los 80 se desarrolló un movimiento social en Langreo para defender el agua y las concesiones históricas del Ayuntamiento de Langreo para el abastecimiento de la población y la industria del valle del Nalón, "ante los intentos de Cadasa y el Principado de dejarlas sin efecto y forzarnos a depender de Cadasa", un proceso que terminó "de forma favorable con la reparación del canal de Coruxera y la potabilizadora de Entralgo".

Para el dirigente local de IU "hoy volvemos a una situación similar. La Confederación Hidrográfica ha iniciado un procedimiento de revisión de la concesión de agua de Langreo, con la connivencia y oscurantismo de la exalcaldesa Carmen Arbesú, que aceptó la reducción sin informes técnicos municipales y ocultando el expediente a los grupos municipales, renunciando al patrimonio municipal". También aludió a Cadasa, que busca "impedir que desde Langreo se suministre agua a San Martín y forzar que el desarrollo futuro de nuestro concejo pase por comprarles agua a ellos".

Caudal ecológico

También argumentó que "paradójicamente estos días la Confederación Hidrográfica achaca a Langreo los problemas para mantener el caudal ecológico del Nalón, cuando, por otro lado, quiere reducir la concesión alegando que no utilizamos el total del caudal reconocido en ella. Obviamente esta acusación esconde una contradicción y no es Langreo quien está afectando al caudal ecológico del río". Y añadió: "El mantenimiento del caudal ecológico depende de la gestión del complejo Tanes-Rioseco que corresponde a Cadasa y EDP. Son ellos quienes provocan que el río baje sin respetar este caudal en determinados periodos del año al no desembalsar agua en un volumen suficiente y son ellos quienes deben garantizar el caudal ecológico en el río Nalón, así como la efectividad de los derechos precedentes existentes aguas abajo, incluida la concesión preferente más antigua de Langreo".

Ante esta situación, Álvarez afirmó que IU-Convocatoria por Llangréu reclama "un frente común en defensa del agua de Langreo para movilizarnos y presionar al Principado y la Administración Central. Un frente común indispensable que debe abarcar desde los partidos políticos y grupos de concejales, al movimiento sindical, movimiento asociativo, implicando al conjunto de la población. Nos jugamos nuestro futuro y nuestra viabilidad como municipio".