Mieres, Mazamet y Wolverhampton

Escribió Julio Fonseca sobre Mieres: "Fue simplemente una villa en la ruta de Asturias a Castilla, hasta la década de 1840, en la que se inicia su industrialización, que la hace adquirir renombre nacional".

Jovellanos constató la presencia del carbón cuando transitaba por nuestro territorio en sus viajes; Paillete supo apreciarlo igual que Pereda; Schultz había hecho un estudio de las posibilidades mineras de Asturias y Galicia y, posteriormente, creó en Mieres la Escuela de Capataces; Ibrán fue esencial a las órdenes de Guilhou. En el conjunto del universo socioeconómico mierense, pese a que son muchos los nombres relevantes y motivo de los mayores elogios, justo es destacar, invocando la prevalencia, a los que dieron pasos fundamentales antes que otras personas para que el camino de la historia fuese el que fue y no otro. Hay un mérito indiscutible en tomar decisiones sin las cuales la secuencia de acontecimientos hubiera sido otra: John Manby y Numa Guilhou son dos referentes. El primero propuso nuestra vega para construir una fundición y el segundo apostó por revitalizar el proyecto destinado al abandono en el que posiblemente nadie iba a invertir.

Inglés de Wolverhampton era John Richard Manby y francés de Mazamet, Numa Guilhou. Una ciudad inglesa y una villa francesa; localidades que tienen en su pasado, presente y futuro convergencias con Mieres. Este artículo pretende suscitar una mirada hacia ellas y que ellas nos miren porque pueden ser una fuente de oportunidades para todos.

Desde varias fuentes podemos acercarnos a su panorámica: Wolverhampton se encuentra en la meseta de Midlands, al noroeste de Birmingham. Su municipio forma parte de una comunidad territorial que desde mediados del siglo XIX recibe el nombre de Black Country.

El 18 de diciembre de 2000 obtuvo el estatus de ciudad, una de las tres que había cumplido mil años desde su fundación. El municipio, en 2020, estaba habitado por 264.407 personas. El 49,1 por ciento son hombres y el 50,9 por ciento mujeres. El censo de 2021 nos ofrece una visión étnica de la ciudad que muestra su carácter cosmopolita e integrador, pues casi el 45 por ciento de sus habitantes proceden de otras naciones. El gobierno municipal está liderado por la alcaldesa Sandra Samuels.

"Desde el siglo XVI ya era una región donde abundaban minas de hierro y carbón, aunque la mayoría de los pueblos eran de carácter rural, donde los habitantes complementaban el cultivo de cereales con el oficio de herrero, fabricando clavos, espadas y armaduras. Durante el siglo XVIII, dos sucesos cambiaron la historia de la región para siempre: la construcción de una red de canales que conectan las tierras centrales con Londres, y el invento de la máquina de vapor que desencadenó la revolución industrial".

La riqueza en minerales de la zona trajo la industrialización. El paisaje se transformó de forma radical. Ya no se encontraba campo abierto entre un pueblo y otro, sino todos los condados entre Wolverhampton y Birmingham se unieron unos a otros para convertirse en un gigantesco polígono industrial. La industrialización y las pésimas condiciones laborales convirtieron el área en uno de los focos más importantes de actividad sindical".

Hoy, Black Country es un marco de identidad supramunicipal que "forma una subregión distintiva en términos de su historia económica, asentamiento forma y topografía, lo que ha llevado a las 4 autoridades locales a tener un conjunto compartido de cuestiones económicas y medioambientales a las que responder, a menudo de forma transfronteriza".

La industria aeronáutica tiene un peso específico en Wolverhampton: "Genera un volumen de negocio combinado de casi 1.000 millones de libras al año y da empleo a unas 2.000 personas".

Sobre la Universidad de Wolverhampton sirvan estas palabras: "Como una de las principales universidades del Reino Unido orientadas a las empresas, nos enorgullecemos de trabajar y apoyar a nuestras empresas locales para dotarlas de las habilidades y los conocimientos que necesitan para convertirse en las mejores".

En materia deportiva es destacable el Molineux Stadium, campo del Wolverhampton Wanderers Football Club comúnmente conocido como Wolves. Creado en 1877 tiene en su palmarés, entre otros, 11 títulos de liga, 4 FA Cups y 2 League Cups. Actualmente juega la Premier League, máxima división de fútbol inglés. En su plantilla cuenta con el entrenador y cuatro futbolistas españoles.

Uno de los ejes estratégicos para el desarrollo económico de Wolverhampton y su entorno gira en torno al estilo de vida saludable. La estrategia del gobierno "Sporting Future" busca potenciar el sector deportivo: "Se prevé que el sector aumente a medida que se conceda mayor importancia a mantener activa a la población para cosechar los beneficios que esto aporta para la salud de las personas".

El Black Country Living Museum es un ejemplo de recreación con cuarenta tiendas cuidadosamente reconstruidas, casas y áreas industriales que representan la historia del Black Country en el que personajes históricos relatan historias de lo que "realmente fue vivir y trabajar durante este período revolucionario de la historia". La historia como patrimonio que genera actividad económica y además dinamiza el tejido asociativo The Friends of Wolverhampton Archives and Local Studies, y la Wolverhampton Society cuyos objetivos son promover el patrimonio local, el orgullo cívico, la ciencia y la literatura en la ciudad pueden ser modelo para una futura Sociedad Mierense de Estudios Históricos (SMEH).

Didac Gutiérrez-Peris explica que en Francia existen tres niveles de ordenación territorial: la región, el departamento y la comuna que es el equivalente del municipio. Dos de las regiones metropolitanas LaMidi-Pyrénéss y Languedoc-Rousillon optaron mediante una consulta popular por renombrar la nueva entidad territorial adoptando el histórico de la región, es decir, Occitania, con capital en Toulouse. Entre sus departamentos es de nuestro interés el de Tarn donde se ubica la comuna y villa de Mazamet cuyo alcalde es Olivier Fabre.

"Enclavada a los pies de la Montagne Noire, en el corazón del Parque Regional de Haut-Languedoc tiene una superficie de 72,08 km². Con una densidad de población de 145,2 hab / km², el municipio de Mazamet, cuya población total es de 10.463 habitantes (población municipal legal vigente al 1 de enero de 2019, censo de 2016) para una población municipal de 10.013, tiene una proporción de 46,8% de hombres para el 53,2% de las mujeres".

La localidad experimentó un importante crecimiento durante la revolución industrial debido a la actividad de délainage (técnica que consiste en tratar las pieles de oveja para separar la lana del cuero sin dañarlo) y el curtiente, pero desde la década de 1980 ha sufrido un fuerte descenso demográfico y luego un estancamiento debido al declive de su actividad industrial. Mazamet por su situación geográfica se encuentra con restricciones en materia de suelo para la implantación de actividad industrial.

El número de puestos de trabajo dentro del municipio se redujo en un 41% entre 1975 y 2014, en un 30% para su unidad urbana y en un 29% dentro de su área de influencia.

"Las viviendas del centro de la ciudad, cuyo eje principal conduce al antiguo emplazamiento de las fábricas, están formadas por las casas de los trabajadores. Durante el pico de crecimiento de la actividad industrial, hubo que acomodar poblaciones adicionales más allá de Mazamet, lo que llevó a la creación de los municipios que lo rodean (en particular, Aussillon, Aiguefonde, Pont-de-l’Arn)".

En 2004, el municipio decidió crear un servicio público local para la producción y distribución de energía térmica. En 2014, estableció un perímetro para salvaguardar el comercio local y la artesanía. En 2018, introdujo ayudas para arrendamientos comerciales implementando ayudas específicas para la rehabilitación de las fachadas y varias plantas bajas con vistas a su uso en local comercial.

¿La pasarela himaláyica de Mazamet sería interesante como modelo para enlazar alguno de nuestros montes? Longitud 140 metros, construida en 2018, financiada con muchas subvenciones, cruza el valle de Arnette a una altura de 70 metros. El paso es gratuito y cuenta con aparcamiento en sus inmediaciones. "Desde su puesta en servicio, la retroalimentación obtenida por el municipio parece alentadora, los profesionales de hostelería y restauración indican que han sentido un efecto beneficioso en su actividad. Según el medidor instalado, casi 40.000 personas la han atravesado".

No debe olvidarse por su carácter histórico el cementerio protestante de Mieres y los nombres de británicos y franceses que allí descansan. Dada la relevancia que Numa Guilhou tiene en la presencia del camposanto, la tradición protestante en Mazamet y el culto dominante en Wolverhampton, este espacio se convierte singularmente en un punto de encuentro más para las tres ciudades.

Mieres tiene en su trayectoria solidaria una política de hermanamientos que estrecha lazos internacionales. El movimiento asociativo y el marco institucional de Mazamet y Wolverhampton deberían ser invitados a conocer la realidad mierense y nosotros la suya obteniendo del conocimiento mutuo un desarrollo que favorezca el tejido socioeconómico y cultural.