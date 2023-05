También es de Laviana

Más de una vez hemos hablado de los políticos de Laviana, especialmente los conocido y descubiertos a partir de la actual Constitución democrática. Precisamente, nuestro anterior comentario hablaba de los políticos lavianeses. Y refería, entre otros, a Ovidio Sánchez, del Pepé; a Emilio Martínez, socialista; al actual presidente del Ejecutivo de Asturias, Adrián Barbón, bien conocido de los asturianos y negados por algunos contrarios de la política, desde luego, bastante menos conocidos que el señor Barbón. Hubo más lavianeses en política.

Pero nos enteramos que hay otro más, que desconocíamos como natural de Laviana. Se trata de Adrián Pumares Suárez (Laviana, Asturias, 14 de junio de 1989), secretario general de Foro (partido fundado por Cascos y del que fue defenestrado vaya usted a saber por qué cosas...) y es además actual candidato por su partido al Gobierno del Principado.

Un afín a Pumares de Laviana nos ha dicho: "No estaría mal que a un Adrián (Barbón) le sustituyera otro Adrián (Pumares) en el Gobierno de Asturias...". Y otro afín, pero a Barbón, le contestó: "Eso no vas a verlo tú". El hecho es que para quien escribe fue una sorpresa saber que Adrián Pumares es de Laviana, según las referencias, y dicen también que vive en Laviana. No lo sabemos... A ver si alguien nos lo aclara. Y de paso, que nos aclare alguien si los candidatos a la Alcaldía son o no son todos de Laviana. No es por nada, es por saberlo. Duerman tranquilos.