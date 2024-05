Cuando estas líneas escribo solo quedan unos pocos días para que los catalanes vayan a votar y, probablemente, en unas fechas hayan elegido nuevo presidente de su Generalitat gobernando en su palacio: ¿quién y cuál?, ¿solo o acompañado?

¿Estará ya promulgada la amnistía? ¿Habrá aterrizado Puigdemont? Illa cuenta con el paraguas de Sánchez y este último con el aval del vallisoletano Oscar Puente. Una especie del infantil "corro de la patata".

Porque en el fondo son como niños pequeños sin inteligencia ni madurez, que no saben otra cosa que insultar a su adversario y aplaudirse a sí mismos, para que su público, igualmente les aplauda. ¡Qué pena me dan! ¿A usted no?

Observarán que hoy los interrogantes fluyen como la espuma. Es que las elecciones me desconciertan, me producen inseguridad. Y eso que no soy catalán y no tengo que desplazarme al no estar censado en el noreste de España para otros comicios de mi Asturias.

Solo me quedarían, para dentro de un mes aproximadamente, las elecciones europeas, en el supuesto de que sigamos poder manteniéndonos en la Unión Europea. Pero no soy negativo y espero seguir cobrando la jubilación, Dios mediante.

