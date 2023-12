Rafa Nadal ha vuelto a compartir nuevas sensaciones con los aficionados en las redes sociales, y explica cómo se siente después de anunciar su regreso a las pistas, en el torneo de Brisbane, un ATP 250, del 31 de diciembre al 7 de enero, y cómo ha sido su trayecto en el largo año que se ha visto a parar por la lesión en el psoas que se produjo el pasado 18 de enero en el Abierto de Australia.

Nadal ha vivido momentos muy duros que este miércoles ha decidido compartir con sus seguidores. "Ha sido un año muy largo en el que se ha pasado por muchas fases, desde intentar volver a competir en la temporada de tierra... semana tras semana, decepción tras decepción hasta que llegó el momento de decir basta y buscar realmente una solución, que fue la operación", relata en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Hola a todos. Aquí tenéis más información tras el anuncio del viernes:

👉🏻 Ha sido un año largo…

👉🏻 Claro que ha habido muchas dudas, claro que habido momentos que parecía imposible…

👉🏻 Estoy listo para volver, no sé a qué nivel, no sé qué se puede esperar, no tengo ni idea,… pic.twitter.com/XAz8EoltDf — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 6 de diciembre de 2023

"A partir de ahí todo ha sido un nuevo horizonte. Un camino difícil, creo, pero teniendo siempre la ilusión de volver. Claro que ha habido muchas dudas, claro que ha habido momentos que parecía imposible que llegara este momento, pero se ha mantenido el espíritu de trabajo, la ilusión y creo que estoy listo para volver" prosigue el mallorquín, que la semana que viene pone rumbo a Kuwait para entrenar durante una semana en la academia que posee en ese país.

"No sé a qué nivel estaré, no sé qué se puede esperar. No tengo ni idea pero tampoco me importa. Sólo estoy feliz de volver y con la ilusión de hacer el esfuerzo que sea necesario para divertirme y ser competitivo", concluyó el campeón de Manacor. En su pensamiento solo tiene el torneo de Brisbane, que supondrá su ansiado regreso a las pistas: "Llevo semanas buenas entrenando a un nivel que me permite tener la posibilidad de volver a competir. He pasado por muchas fases, pero a día de hoy creo que es el momento de volver a un torneo que ya he jugado en el pasado, que me es familiar, un torneo 250. Sé que es un torneo difícil, pero espero estar preparado para competir. No aspiro a nada más que ser competitivo".

Los rivales en Brisbane

Este miércoles se ha publicado la lista de participantes en Brisbane, por lo que se pueden ver los posibles rivales a los que se tendrá que enfrentar Nadal en el primer torneo que juega en un año. El danés Holger Rune será el principal cabeza de serie de la cita australiana. Otros tenistas que acudirán a la cita serán Grigor Dimitrov, Ben Shelton, Andy Murray, Ugo Humbert y Sebastian Korda. Unos rivales de altura y que pondrán a prueba el estado de Nadal.