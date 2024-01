El español Carlos Sainz, ganador del Dakar 2024, su cuarto título en el rey de los rallis, no desveló su futuro y aseguró que "de momento", tiene "cuerda para celebrar la victoria".

Sainz, ganador con 61 años, no solo es el campeón más veterano del raid, sino que se ha convertido en el primer piloto que vence con cuatro marcas distintas (Volkswagen, Peugeot, MINI y Audi) y el primero que lo consigue con un automóvil híbrido.

"Ha sido una victoria en una una edición muy competida, con un coche muy especial, con la cuarta marca. Significa mucho para mí, lo mismo que hacer historia con este tipo de coche. Me alegro mucho por Audi, en la última bala que teníamos -el último año de la marca en el rally-. Lo conseguimos y estoy encantado y quiero agradecerles la confianza", dijo a la conclusión de la última etapa del Dakar 2024.

El piloto madrileño valoró el triunfo en un rally "tremendamente duro, con unos inicios muy difíciles". "Venir de una lesión, con dos vértebras fracturadas, recuperarme y estar aquí ganando es una satisfacción y, para mí, formar parte de está nueva historia que ha conseguido Audi en esta carrera me hace estar muy contento y agradecer a todos ellos", añadió.

Sainz dijo que la clave fue "correr más que los demás y hacer una buena estrategia". "Todos los días han sido importante. Ha sido una carrera que como fallases mucho un día, te ibas para casa", señaló el cuádruple vencedor de la prueba, que hoy, además, estuvo arropado en la línea de meta por su familia.

"Ha sido una satisfacción verlos a todos. No lo he visto bien -el recibimiento- porque había mucha gente y había visto a mi mujer esta mañana pero no me habían dicho nada de que iban a venir. Te puedes imaginar que es un orgullo que mi familia esté aquí, que vean esto y que vean que el trabajo que hay en casa y que ellos viven, casi siempre tiene recompensa", destacó.

Sin desvelar si volverá a correr el Dakar, Sainz dijo que, "de momento", lo que tiene es "cuerda para celebrar la victoria", celebró la recompensa a todo el esfuerzo que ha habido detrás, "de todo el equipo" y envió un mensaje: "Cuando uno persigue los sueños, aunque sean grandes, a veces se consiguen y hoy se ha conseguido uno. Hay que decir a la gente que trabaje duro y que crea en ellos, porque soñar es gratis y siempre se puede".