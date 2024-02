Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo, compareció para explicar la situación que se vive respecto a la apertura del expediente sancionador al atleta Mohamed Katir por saltarse tres 'wehereabouts', controles antidopaje, en los últimos doce meses.

"La Federación está totalmente a favor de la lucha contra el dopaje y de los deportistas que compiten de forma limpia. Y los deportistas están obligados a cumplir la reglamentación", arrancó apuntando. "Es un caso muy especial que está en la primera fase de instrucción. Hay una sanción provisional y estamos sujetos a la confidencialidad, por lo que no puedo desvelar muchos datos del caso".

Chapado confirmó que "fui informado ayer durante una reunión en la que me advirtieron que iban a comunicarlo. No he tenido ningún contacto con el atleta, sí con su representante. No podemos intervenir en los procesos abiertos y no he hablado con el atleta sobre esta situación. No conocemos su estrategia de defensa porque cuando hablé con el representante, me leyó el comunicado que iban a hacer y me informó de la situación. Pero no me reveló ese tipo de información"

Tres fallidos y los JJOO en el aire

El presidente confirmó que ha conocido el mensaje del atleta en redes, muy duro, "hoy mismo. Tengo que respetar la opinión de cada uno. Ningún procedimiento justifica los ataques que ha recibido. Una apertura de procedimiento sancionador no puede provocar ataques de racismo o xenofobia. Es injustificable". El directivo insistió en explicar el proceso: "Cuando tiene una localización fallida se le notifica y se la da un tiempo, diez días, para que haga las alegaciones. Si el órgano de control entiende que no hay justificación, informa de que hay un fallido al atleta y a la Federación además de a los órganos de control pertinentes. Y si hay un tercero, le da un plazo y si no se atiende se pasa a instruir un expediente sancionador, que es donde estamos en este momento estamos. Hay una sanción provisional y el atleta puede recurrir. Estamos en el primer paso".

Sobre la posibilidad de contar con él para los Juegos Olímpicos de París, Champado informó que "en 2017 se aprobaron los criterios de selección, y si un atleta tiene un expediente abierto por cuestiones de disciplina o por dopaje, no es seleccionable para cualquier competición. No es seleccionable hasta que tenga una sentencia firme que lo exculpe de ese expediente sancionador".

Responsabilidad del atleta

El dirigente fue categórico en su diagnóstico: "La RFAE tiene claro que es una responsabilidad de los atletas. Deben tener ese compromiso, las normativas las deben conocer y nosotros lo que hacemos es ofrecerles actividades de formación que les muestran los riesgos de dopaje y la documentación que se publica. Si estuviésemos interviniendo en ese proceso, se podría interpretar que participamos en el proceso" Sobre el tiempo que tardará en resolverse el expediente y los recursos, el presidente de la RFAE admitió que "no sé cuánto tiempo pueden llevar, porque luego se puede elevar al TAS".

Y concluyó con una reflexión sobre cómo mancha esto la imagen del atletismo una vez más: "Tenemos una historia para haber aprendido de ella. Nos gustaría hablar de los éxitos y de las medallas y no de esto. Pero si pensamos que el dopaje ha desaparecido, estamos equivocados. Me preocupa, y no solo a nivel nacional".