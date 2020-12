Bulle la afición del UP Langreo. Los seguidores del equipo langreano tienen mono de ver a los suyos en directo otra vez y se les presenta la oportunidad de hacerlo este sábado (Nuevo Ganzábal, 16.30 horas) después de que el Principado haya levantado la prohibición de la asistencia de público a los eventos deportivos por culpa de la pandemia. En total, el Langreo podrá permitir la entrada al Nuevo Ganzábal de 300 aficionados. La junta directiva que preside Víctor Fernández-Miranda ha diseñado el protocolo de acceso al campo: solo podrán ver el Langreo-Covadonga aquellas personas que hayan pagado el abono pagado y tengan el número de socio entre el número 1 y el 345.

¿Y por qué 345? Pues es que a lo largo del día el club ha ido llamando a socios que suponían que no iban a acudir al partido para liberar su plaza con el objetivo de que la pueda disfrutar otro aficionado langreano. Para aquellos abonados interesados en asistir y que no hayan pagado todavía el recibo, el club abrirá el viernes sus oficinas en horario de 10 a 13 y de 17 a 21 para que paguen la cuota. Ya a las 21.30 horas, el UP Langreo informará a través de sus redes sociales de cuántas plazas quedan disponibles y que se cubrirían a partir del número de abonado 345. El UP Langreo tiene unos 600 socios en estos momentos.

El club ha hecho un llamamiento para que los socios que no puedan o quieran asistir al partido lo comuniquen a llamando por teléfono al club, acudiendo en persona las oficinas o a través de las redes sociales de la entidad. De esta forma su plaza podría ser ocupada por otro socio. Será obligatorio el uso de mascarilla, de geles hidroalcohólicos, la distancia social y la salida escalonada del Nuevo Ganzábal.