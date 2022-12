Polo, el hombre que revoluciona al Praviano

La espera hasta la próxima jornada en Tercera RFEF va a ser muy amena para Diego Polo, delantero centro del Praviano. El jugador de Llaranes anotó dos tantos en dos minutos clave para que el conjunto de Luis Varela, ‘Lucho’, se hiciese con los tres puntos en casa del Titánico, con los que consiguen terminar el año rozando los puestos de play-off. "Tenía muchas ganas de marcar, siempre quiero hacer goles", confiesa Polo, feliz tras su buena actuación.

"Soy delantero y estaba pasando una mala racha. No estaba muy obsesionado con ello, porque la experiencia hace relativizar las cosas, pero ya tenía ganas", asegura el avilesino, que cree que sus tantos llegaron en el mejor momento posible, ya que "el equipo necesitaba una victoria como esta".

En el minuto 70 se desató la locura. "La primera parte fallé una ocasión clara y ya empiezas a darle vueltas a la cabeza. Pero en el 70, Cayarga me dejó un balón que solo tuve que empujar, para quitarme los fantasmas", explica Polo. Su asociación con Cayarga volvió a dar sus frutos tan solo dos minutos más tarde. "Me la dejó muy bien. Solo tuve que encarar y metí el gol entre las piernas del portero", señala el delantero, que ya tiene pensado invitar a comer a su compañero para agradecerle las asistencias. "El domingo no pude porque nos fuimos con prisa para ver la final de Argentina, pero durante el parón vamos a quedar, seguro", indica el punta del Praviano.

Este doblete no supone los primeros tantos de Polo en esta temporada, ya que vio puerta ante el Colunga y contra el Avilés Stadium, pero sirve para quitarse una pequeña losa de encima. "Ahora juego caído a la banda, un poco lejos de mi zona de confort. Intentó rendir en todas las posiciones, pero creo que me estoy adaptando bien a mi nuevo rol", comenta el jugador del Praviano, mentalizado en que lo primordial es ayudar al equipo y aportar. "Nunca le he protestado al míster sobre mi posición, lo que sea con tal de sumar", asegura.

Aunque ahora el Praviano está a tres puntos de los puestos de ascenso, durante esta primera mitad del año sufrió una época de malos resultados. "Estuvimos dos meses sin ganar que fueron duros. Al tener ya cierta experiencia no estaba agobiado, pero se hizo largo. Estamos muy unidos y nadie nunca no nos reprochó nada", destaca el futbolista, que explica que esa unión en el vestuario, "con Lucho incluido", les ayudó a salir adelante.

Aún es pronto para soñar con el play-off, pero Polo no descarta nada. "Todo puede pasar. Lo principal es mantener la categoría, pero hay grupo como para soñar. No es el objetivo, porque hay muchas plantillas buenas, pero el club se lo merece", sentencia.