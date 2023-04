Reencuentro indeseado: Natxo Lezkano y Alejandro González, extécnicos del Alimerka OCB, visitan el sábado Pumarín con el Andorra

No es el sábado el día más propicio para reencontrarse con Pumarín, pero es lo que toca. El vizcaíno Natxo Lezkano y el asturiano Alejandro González cambiaron en el verano el banquillo azul por el tricolor del Andorra y este sábado tienen en la cancha ovetense (18.30 horas) un partido clave para sus aspiraciones de subir de forma directa a la ACB. Enfrente, un Alimerka Oviedo muy necesitado también, pero por una razón bien diferente: la permanencia en la LEB Oro, en la que juega desde hace diez años.

Cambiar un club limitado en infraestructuras y presupuesto como el OCB por otro como el Andorra, recién descendido de la máxima categoría y que la pasada temporada jugó las semifinales de la Eurocup, no ha sentado nada mal a ninguno de los dos técnicos, uno ya con una vasta experiencia en la banda y otro que está empezando. Los dos aseguran estar encantados en el país andorrano.

Natxo Lezkano (Portugalete, 50 años) cree que el sábado será clave "cómo gestionamos los dos equipos una situación de tener que ganar". Ambos tienen una posición idéntica en lo que respecta a sus objetivos: el Andorra es primero, pero con una sola victoria sobre el Palencia y el average perdido; el OCB está un puesto por encima del descenso, pero con únicamente un triunfo de ventaja con el Iraurgi y el basket average en contra.

Lezkano opina que los sudores de los equipos son consecuencia de una "LEB más dura que el año pasado, sobre todo los nueve o diez primeros equipos son de mucho nivel. Hasta este últimos mes no se han visto los típicos resultados de LEB, de los de abajo ganando a los de arriba, pero ahora empieza a haberlos porque todo el mundo se juega mucho". El técnico se refiere, por ejemplo, a la derrota en casa del Andorra en la última jornada frente al Almansa, que flaco favor le hizo a su equipo y, de rebote, al Alimerka Oviedo.

Su análisis de la temporada del OCB parte desde su génesis. "Tuvo un inicio de temporada muy convulso, lo que le metió en una dinámica muy mala. Ahora, con todos los cambios, han encontrado un poco más de estabilidad, pero siguen en una situación complicada".

Lezkano sabe lo que es jugar en Pumarín de visitante, "siempre ha sido muy difícil", pero subraya: "siempre que puedo voy a Asturias y me reciben muy bien, mi época en Oviedo fue muy especial para mí, la disfruté mucho". Cuando se confirmó su fichaje por el Andorra, una de las primeras cosas que hizo fue captar a su ayudante en el OCB, Alejandro González (Oviedo, 11 de abril de 1992): "La razón principal por la que vino es que es muy buen profesional, pero además es muy buena persona. Estoy encantado de que haya querido venir".

Un nuevo reto

Y Jandro, encantado de haber aceptado el reto. "Llevaba años pensando un poquito en salir de Oviedo, y he encontrado un sitio en el que estoy muy contento tanto a nivel personal en el día a día como en el trabajo, hay un ambiente muy bueno en el club, que ha asumido el reto de competir por ganar esta categoría".

Los medios de los que dispone, comparados con los del OCB, también son de otro nivel. "Mi labor no ha variado mucho, porque ya conozco el método de Natxo, hay una instalación que está más preparada para el deporte de élite".

El joven técnico confiesa que ve los partidos del Alimerka Oviedo dos veces: una como aficionado, junto a su pareja, Laura Barcina, y la segunda en modo analítico, como entrenador, ya que el Andorra se ha enfrentado a los rivales del OCB dos semanas después. "Es un año difícil, de muchos cambios, que empiezas de forma dubitativa por las lesiones y eso no te ayuda a llevar una temporada estable. Confío en que se salven, está la cosa muy apretada. Su calendario no es fácil, pero no sé qué calendario es fácil ahora mismo. Para nosotros ganar la Liga es muy importante, pero conseguir el factor cancha para Estu y Burgos es muy importante, y no te digo mantener la categoría", analiza González.

El partido del sábado será, a su juicio, "como los que hemos vivido estas últimas jornadas, muy intenso y creo que con muy buen ambiente. La afición está respondiendo, por lo que escucho, y será un partido de dos equipos que van a dar el cien por cien".