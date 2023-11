"Los representantes hemos hecho que el mercado esté intratable"

Pedro Bravo es uno de los agentes de futbolistas más reconocidos a nivel nacional e internacional y, además, preside la Asociación Española de Agentes de Futbolistas (AEAF). Antes de intervenir en las jornadas promovidas por la FIDS (Federación Internacional de Directores Deportivos) atendió a LA NUEVA ESPAÑA.

–Empezó a ejercer como agente hace justo 30 años.

–Sí, fue en el año 93. Yo tengo un amigo, José Manuel Ochotorena, que fue portero en el Real Madrid y el Tenerife, y un día me propuso dedicarme a ser representante. Me presentó a Quique (Estebaranz) y le acabé llevando al Barcelona de Johan Cruyff. No se dio mal el tema (se ríe). A raíz de eso me hice famoso en el vestuario del Tenerife, y acabé llevando a doce jugadores de aquel equipo que jugó la UEFA.

–¿Era más fácil hacerse un hueco antes como representante?

–No era más fácil, pero antes había códigos. Era otro mundo, éramos menos y además no íbamos quitándonos jugadores entre nosotros, porque en aquella época sobraban los jugadores. Ahora hay mil jugadores en Primera División, 1.050 en Segunda: son 2.050. Si quitas el 50%, que vienen con agentes extranjeros, te quedan unos mil. ¡Y somos mil agentes! Es que no da, es imposible. Entonces estamos todo el día quitándonos jugadores los unos a los otros. Nosotros solo hemos hecho que el mercado esté intratable, se están utilizando fórmulas muy poco éticas.

–¿Como cuáles?

–Pagar al padre por la representación. Por eso te digo que se está poniendo intratable, porque no hay jugadores, ¡no hay! Vamos a ver, si somos 50 agentes y hay uno que lleva a 50 jugadores, hay 49 que no trabajan. Ahora solo funcionan las grandes empresas, y a mí me parece que descafeínan el sentido de trabajo del agente. Mira, ahí está Álex Menéndez (le señala), lleva conmigo quince años y no tenemos contrato, ¡y ni falta que hace! Antes había una simbiosis entre el agente y el jugador, y eso se ha perdido. Ahora al futbolista le interesa, lo primero, el peluquero, el tatuador, el color de las botas, el coche, la Play… Los chicos se creen que por hacer cuatro tatuajes y ponerse unas botas bonitas ya son Maradona.

–Llevó la famosa operación que acabó con Sergio Ramos en el Real Madrid.

–Fue una operación bastante difícil, pero también bastante simpática. Yo me estaba reuniendo con Florentino Pérez, y eso no se lo podía decir al Sevilla, tuve que hacer encaje de bolillos. Del Nido me dijo: "¡Bravo, que te tenía por una agente de Champions League y eres uno de Preferente, deja de tocarme a los niños!".

–Uno de sus representados, Isco, ha sonado para el Barcelona. Dio mucho que hablar una no respuesta suya al respecto…

–Nosotros estamos hablando con el Betis, Isco está muy contento en Sevilla. Si no llegamos a un acuerdo con el Betis nos pondremos a hablar con otros, pero mientras sigan las conversaciones no lo haremos.

–¿Cómo es moverse en el mercado para equipos como Sporting u Oviedo?

–Más difícil que para los clubes grandes de Primera, por supuesto. Los dueños son extranjeros, igual no conocen la idiosincrasia del club… Aunque tengan directores deportivos de aquí, no es lo mismo.