El Langreo, licencia para soñar: las claves del inicio de ensueño de los azulgranas

Pocos contaban con ver al Langreo fajándose en los puestos de play-off en Segunda Federación después de trece jornadas. El equipo azulgrana marcha quinto, con veintidós puntos, mucho más arriba de lo que los pronósticos (y su presupuesto, uno de los más modestos de la categoría) hacían presagiar.

El curso pasado, el Langreo amarró la permanencia merced a un sensacional "rush" final de temporada, con tres triunfos y ninguna derrota en los últimos cinco partidos, que compensó un inicio muy diferente al actual que devino en la contratación de Javi Vázquez en detrimento de un Roberto Robles bajo cuyo mando los azulgranas se encontraban en puestos de descenso a Tercera. A partir de entonces, el equipo cambió. "Javi fue vital para conseguir salvarnos –explica Adrián Torre, portero y capitán del Langreo–. Cuando llegó, nadie confiaba en nosotros".

A sus 34 años, Torre lleva en el club desde 2014 y espera seguir "unos cuantos más" ("me encuentro muy bien, mejor que nunca"). Como capitán, trata de inculcar a los recién llegados "lo que significa el Langreo", un equipo humilde acostumbrado a sudar la gota gorda hasta la última jornada para evitar el descenso. Es por ello que Torre llama a ir paso a paso: "Lo primero que tenemos que hacer es conseguir la permanencia".

Después de las primeras tres jornadas, no cabía esperar un escenario distinto al de los dos últimos cursos, en los que el Langreo sufrió hasta la última jornada para certificar su continuidad en la categoría. A pesar del triunfo (3-2) contra el Coruxo, los azulgranas cayeron en sus dos primeros partidos a domicilio, contra el Guijuelo (2-0) y la dolorosa goleada (6-0) contra el Pontevedra que supuso un punto de inflexión en la temporada. "Ese día no estuvimos a nuestro nivel –reflexiona Torre–. Fue un golpe de realidad que nos sirvió para darnos cuenta de que, en Segunda Federación, si no estás bien, cualquier equipo te puede pintar la cara".

Después de ese "toque de atención", como lo califica Torre, los números del Langreo meten miedo: una derrota en solo diez partidos, incluyendo siete encuentros consecutivos sin perder que se truncó, hace tres jornadas, en la visita al Ourense (3-0). Un traspiés que motivó una nueva reacción fantástica de los azulgranas, en una racha abierta de dos victorias seguidas: 1-0 contra el Deportivo Fabril y 0-1 contra el Racing Villalbés.

Si el triunfo el pasado fin de semana contra el Villalbés fue el primero fuera de casa de la temporada, las prestaciones del Langreo resultan imponentes, con cinco triunfos y un solo empate (0-0) contra el Real Oviedo Vetusta. Mañana, contra la Gimnástica de Torrelavega (17 horas), los de Javi Vázquez tienen la oportunidad de brindarle un nuevo triunfo a su afición en un partido "trampa", advierte el delantero Steven Prieto, recién llegado al equipo en verano y que aún no ha podido estrenarse como goleador. "Me costó un poco entrar en dinámica por un problema que arrastraba en el pubis –asegura–. Pero ahora me encuentro muy bien, y estoy seguro de que el gol llegará pronto, ojalá este fin de semana". Contra la Gimnástica, el Langreo seguirá fiel al credo cholista de su entrenador. "Javi nos ha inculcado que debemos ir día a día y que cada partido es una final, y en eso estamos", zanja Prieto.